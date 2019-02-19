الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

مفاجأة سارة من وزير العمل بشأن عقود العاملين بالمملكة

مفاجأة سارة من وزير العمل بشأن عقود العاملين بالمملكة

بالصور.. ضبط 6 كيلو ذهب وآلاف الريالات بحوزة «يمني» في جدة

بالصور.. ضبط 6 كيلو ذهب وآلاف الريالات بحوزة «يمني» في جدة

في اتصال هاتفي.. خادم الحرمين والرئيس الروسي يبحثان استقرار سوق النفط

في اتصال هاتفي.. خادم الحرمين والرئيس الروسي يبحثان استقرار سوق النفط

10 جهات حكومية تُفعل توصيات المقام السامي للقضاء على التستر.. وخطة زمنية للتطبيق

10 جهات حكومية تُفعل توصيات المقام السامي للقضاء على التستر.. وخطة زمنية للتطبيق

«الشورى» يتراجع عن توصية خاصة بـ«حساب المواطن»

«الشورى» يتراجع عن توصية خاصة بـ«حساب المواطن»
مجلس الشورى
0

تواصل – الرياض:

تراجعت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى، عن توصيتها بمراجعة الفئات المستحقة التي لم يشملها حساب المواطن.

وعللت اللجنة قرارها، بحداثة الحساب وعدم مرور وقت كافٍ لتقييمه، وسحبت توصيتها من تقرير وجهة النظر الذي عرض أمس على المجلس ولم يقر الأخذ بالتوصية.

ودرست اللجنة الشوريَّة تقرير وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السنوي للعام المالي 38ـ1439 وأكدت أهمية معرفة رضا المواطنين وشمول شرائح المجتمع المستحقة للدعم، وبينت منطقية مطالبات عدد من فئات المجتمع؛ وفقاً لـ”الرياض”.

ورأت أن تعيد الوزارة النظر في استحقاقهم بشكل مستقل عن ذويهم، كالطلاب الجامعيين الذين لا يُصرف لهم مكافآت من الأساس مثل طلاب كليات المجتمع، ومن أمضوا أكثر من أربع سنوات في الجامعة، وتوقفت عنهم المكافأة الشهرية، والمرأة المتزوجة سواء كانت موظفة أو غير موظفة؛ ليُحسب لها كدعم خاص مستقل عن زوجها.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«حساب المواطن»: انتهاء الهوية لا يمنع المستحقين من التسجيل

«حساب المواطن»: انتهاء الهوية لا يمنع المستحقين من التسجيل

الشورى يطالب باحتساب سنوات خدمة المعلمين بمحو الأمية للتقاعد

الشورى يطالب باحتساب سنوات خدمة المعلمين بمحو الأمية للتقاعد

«الشورى» ينظم جلسة حوارية عن دور شباب الأعمال في التنمية الاقتصادية

«الشورى» ينظم جلسة حوارية عن دور شباب الأعمال في التنمية الاقتصادية

كاتب صحفي: معايير صرف دعم «حساب المواطن» تحتاج لتوضيح

كاتب صحفي: معايير صرف دعم «حساب المواطن» تحتاج لتوضيح

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

الخروج من الماضي
مقالات

الخروج من الماضي

المزيد
ادعاء المرض النفسي تهرباً من العقاب
تدوينات حرة

ادعاء المرض النفسي تهرباً من العقاب

المزيد
بعد توجيه ولي العهد.. تعرف على الباكستاني «فرمان خان» وحكايته في جدة
تقارير وحوارات

بعد توجيه ولي العهد.. تعرف على الباكستاني «فرمان خان» وحكايته في جدة

المزيد
مقال بين الألف والياء «ضَع نفسك بين صفوف الأقوياء!!!»
مقالات

مقال بين الألف والياء «ضَع نفسك بين صفوف الأقوياء!!!»

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>