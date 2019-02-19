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«تنمية المدينة» تقدم قروضاً ميسرة بدون كفيل للفتيات

«تنمية المدينة» تقدم قروضاً ميسرة بدون كفيل للفتيات
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تواصل – المدينة المنورة:

قالت الأستاذة بيان الحازمي منسقة برنامج منتجون، بجمعية المدينة المنورة الأهلية لتنمية المجتمع، إن البرنامج يدعم المجموعات بحد أقصى خمس فتيات بقيمة تصل إلى واحد وعشرين ألف ريال سعودي، ويسترد القرض بأقساط ميسرة بقيمة ثلاث مائة وخمسين ريالاً سعودياً في الشهر للعضوة الواحدة، وبدون كفيل.

وأضافت أن البرنامج يسمح بالأقارب على أن يكونوا في سكن منفصل، وطلبات التسجيل مسهلة عبر تعبئة نموذج الإقراض في مقر الجمعية، وإحضار صورة الهوية وصورة من هوية ولي الأمر(لكل عضوة)، وصورة من بطاقة العائلة (لكل عضوة)، وصور فوتوغرافية للمشروع.

وتابعت الحازمي: أن الجمعية تستقبل المستفيدين والمستفيدات في مقر الجمعية طريق الدائري أمام الراشد مول جوار سوق المدينة التجاري (الدور الثاني)، أو التواصل على هاتف 0148384744 تحويلة 128 – 124، وللرجال تحويلة 111.

من جهته، أوضح الدكتور محمد ناصر بن محمود المدير التنفيذي للجمعية أن نجاح البرنامج في تحقيق المستهدفات خلال الأعوام الماضية كان محفزاً قوياً لاستمراره، حيث إن من أولويات الجمعية مساعدة الشباب في صناعة فرص عمل مبتكرة وفق نموذج عمل متكامل.

وأضاف أن الهدف من البرنامج تشجيع المستفيدين والمستفيدات للعمل بأنفسهم، والمساهمة في توفير فرص العمل لهم، والمساهمة في تعزيز دور المنشآت الناشئة والصغيرة في الاقتصاد الوطني.

يأتي ذلك فيما تستمر جمعية المدينة المنورة الأهلية لتنمية المجتمع في تقديم القروض الميسرة عبر برنامج منتجون، وهو برنامج يتم من خلاله تقديم قروض متناهية الصغر للشباب والفتيات الذين يمتلكون مشاريع صغيرة لزيادة دخلهم وتحسين مستوى معيشتهم.

 

 

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