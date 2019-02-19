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وظائف إدارية وتقنية بالهيئة العامة للأوقاف.. الشروط وطريقة التقديم

وظائف إدارية وتقنية بالهيئة العامة للأوقاف.. الشروط وطريقة التقديم
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تواصل – الرياض:

أعلنت الهيئة العامة للأوقاف بمدينة الرياض عبر موقعها الإلكتروني، توفر وظائف إدارية وتقنية شاغرة بالرياض؛ للعمل بالمسميات التالية.

واشترطت الهيئة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية؛ وذلك وفقاً لبقية التفاصيل والشروط الموضحة أدناه.

الوظائف:

1 – مدير إدارة (أمن المعلومات).
2 – مدير إدارة (التحول الرقمي وذكاء الأعمال).
3 – مدير إدارة (عمليات تقنية المعلومات).
4 – مدير إدارة (التقنية والخدمات الإلكترونية).
5 – أخصائي تدريب وتطوير.
6 – مدير دعم المشاريع والشراكات.
7 – محلل أعمال.
8 – رئيس قسم المحاسبة العامة والأصول الثابتة.
9 – مراجع مالي.
10 – باحث قانوني (الأنظمة واللوائح).
11 – مدير استثمار عقاري.

الوظائف:
1 –مدير إدارة (أمن المعلومات):
اضغط هنا

2 –مدير إدارة (التحول الرقمي وذكاء الأعمال):
اضغط هنا

3 –مدير إدارة (عمليات تقنية المعلومات):
اضغط هنا

4 –مدير إدارة (التقنية والخدمات الإلكترونية):
اضغط هنا

5 –أخصائي تدريب وتطوير:
اضغط هنا

6 –مدير دعم المشاريع والشراكات:
اضغط هنا

7 –محلل أعمال:
اضغط هنا

8 –رئيس قسم المحاسبة العامة والأصولالثابتة:
اضغط هنا

9 –مراجع مالي:
اضغط هنا

10 –باحث قانوني (الأنظمة واللوائح):
اضغط هنا

11 –مدير استثمار عقاري:
اضغط هنا

كما أعلنت الهيئة العامة للأوقاف توفر وظيفة إدارية شاغرة للرجال، لحملة البكالوريوس؛ للعمل بمسمى (مستشار الأنظمة واللوائح).

واشترطت الهيئة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية؛ وذلك وفقاً لبقية التفاصيل والشروط الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:
1 – مستشار الأنظمة واللوائح.

الشروط:
1 – أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2 – درجة البكالوريوس في تخصص مناسب.
3 – خبرة لا تقل عن 8 سنوات.

المهارات المطلوبة:

1 – الاطلاع على كافة الأنظمة واللوائح المحلية المعنية بالأوقاف والقرارات المعنية بذلك، مثل نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، ونظام المرافعات الشرعية، وغيرها من الأنظمة واللوائح العربية وأبرز الأنظمة العالمية للجهات المماثلة لعمل الهيئة.
2 – الإشراف على ضمان مرونة التشريعات التي تلائم شروط الواقفين وتلبي احتياجاتهم، وتسهم في تشجيع ونشر الممارسات الوقفية.
3 – الإشراف على مشاريع تطوير نظام الهيئة واللوائح والإجراءات التنفيذية بإدارة الأوقاف العامة، وأوقاف مواقيت الحج والعمرة، والأوقاف الأهلية، والأوقاف المشتركة، وتنظيم أعمال مجالس نظارتها.
4 – الإشراف على تطوير اللوائح التنفيذية والإجرائية التي تعزز الرقابة والشفافية على أعمال الإدارة والنظارة للأوقاف العامة، وأوقاف مواقيت الحج والعمرة، والأوقاف الأهلية، والأوقاف المشتركة.
5 – الوقوف على كافة الملاحظات التي قد ترد من أجهزة الهيئة الفنية والإدارية، أو من الجهات المعنية حيال بعض الإشكالات حيال تطبيق بنود النظام والنظر فيها؛ ومن ثم إبداء الرأي والمشورة.
6 – تلقي طلبات إعداد البحوث القانونية من جهاز المستشارين بهدف دعم المذكرات القانونية، وتوجيه الباحثين لديه بهدف القيام بها.
7 – مراجعة كافة المذكرات المعدة من مستشاري الهيئة، أو الإدارة حيال تطوير الأنظمة واللوائح، والتأكد من سلامة الأسس والمرتكزات الشرعية والنظامية التي بنيت عليها تلك المذكرات، والرفع بها إلى مديره المباشر لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال اعتمادها وفقاً للائحة الصلاحيات المعتمدة.
8 – الإشراف على إعداد الإطار المرجعي للبحوث والدراسات المعنية بتطوير أنظمة ولوائح الهيئة.

موعد وطريقة التقديمالتقديم متاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 2019/02/19م، من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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