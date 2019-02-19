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«الثلج» يضرب 39 ولاية أمريكية ويهدد بتشريد 200 مليون شخص

«الثلج» يضرب 39 ولاية أمريكية ويهدد بتشريد 200 مليون شخص
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تواصل – وكالات:

قالت هيئة الأرصاد الأمريكية، إن معظم الولايات الأمريكية تتوقع حدوث عاصفة ابتداءً من اليوم الثلاثاء، وتستمر نحو يومين، وستصيب العاصفة كل الولايات الواقعة شرق نهر المسيسيبي، ومناطق الوسط الغربي ووسط وشمال شرق البلاد.

وأضافت الهيئة أنه من المتوقع أيضاً سقوط الثلوج والأمطار الكثيفة، وتعطل حركة الطيران في عديد من المناطق.

وبحسب تقديرات معظم الولايات المتأثرة من المتوقع تأثر نحو 200 مليون شخص في 39 ولاية أمريكية؛ وهو ما نسبته نحو 60% من إجمالي عدد سكان البلاد.

وتوقعت السلطات المحلية في العاصمة الأمريكية واشنطن أن تشهد مناطق بالتيمور وفيلادلفيا تراكم الثلوج وانتشار المطر الثلجي، وسيواجه سكانها صعوبات في التنقل يوم غدٍ الأربعاء.

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