الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

مفاجأة سارة من وزير العمل بشأن عقود العاملين بالمملكة

مفاجأة سارة من وزير العمل بشأن عقود العاملين بالمملكة

بالصور.. ضبط 6 كيلو ذهب وآلاف الريالات بحوزة «يمني» في جدة

بالصور.. ضبط 6 كيلو ذهب وآلاف الريالات بحوزة «يمني» في جدة

في اتصال هاتفي.. خادم الحرمين والرئيس الروسي يبحثان استقرار سوق النفط

في اتصال هاتفي.. خادم الحرمين والرئيس الروسي يبحثان استقرار سوق النفط

10 جهات حكومية تُفعل توصيات المقام السامي للقضاء على التستر.. وخطة زمنية للتطبيق

10 جهات حكومية تُفعل توصيات المقام السامي للقضاء على التستر.. وخطة زمنية للتطبيق

اليمن.. التحالف يقصف خطود إمداد الحوثي في حجة وعمران

اليمن.. التحالف يقصف خطود إمداد الحوثي في حجة وعمران
0

تواصل – وكالات:

استهدفت طائرات تحالف دعم الشرعية، الثلاثاء، خطوط إمداد ميليشيات الحوثي في عدة جهات بمحافظتي حجة وعمران، والمؤدية إلى مديرية كشر، حيث تدور معارك طاحنة مع قبائل حجور، كما دمرت تعزيزات عسكرية كانت في طريقها إلى الجبهات.

وأشارت مصادر محلية إلى أن القصف طال آليات عسكرية للميليشيات في مديرية ألفح الشام، وفي منطقة الظهار بمديرية قفلة عُذَر، وتجمعات لمقاتلي الحوثيين في جبل الفصعة بمديرية كُحلان الشرف.

وتزامن القصف مع اشتداد المعارك في الجهة الشمالية من مديرية كُشَر، حيث صد رجال القبائل، الاثنين، هجوماً للميليشيات في منطقة بني شَهَر من جهة مديرية قارة.

وأسفرت المواجهات عن مقتل أربعة عشر عنصراً من ميليشيات الحوثي.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

اليمن.. إسقاط جوي للتحالف العربي لمساندة القبائل المحاصرة في حجة

اليمن.. إسقاط جوي للتحالف العربي لمساندة القبائل المحاصرة في حجة

مصرع و إصابة 10 من مليشيا الحوثي بانفجار لغم زرعته في محافظة تعز

مصرع و إصابة 10 من مليشيا الحوثي بانفجار لغم زرعته في محافظة تعز

اليمن.. مقتل 14 حوثياً وإصابة آخرين بمعارك حجة

اليمن.. مقتل 14 حوثياً وإصابة آخرين بمعارك حجة

«التحالف» يقصف منصات للصواريخ الباليستية وطائرة مسيرة للحوثيين (فيديو)

«التحالف» يقصف منصات للصواريخ الباليستية وطائرة مسيرة للحوثيين (فيديو)

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

الخروج من الماضي
مقالات

الخروج من الماضي

المزيد
ادعاء المرض النفسي تهرباً من العقاب
تدوينات حرة

ادعاء المرض النفسي تهرباً من العقاب

المزيد
بعد توجيه ولي العهد.. تعرف على الباكستاني «فرمان خان» وحكايته في جدة
تقارير وحوارات

بعد توجيه ولي العهد.. تعرف على الباكستاني «فرمان خان» وحكايته في جدة

المزيد
مقال بين الألف والياء «ضَع نفسك بين صفوف الأقوياء!!!»
مقالات

مقال بين الألف والياء «ضَع نفسك بين صفوف الأقوياء!!!»

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>