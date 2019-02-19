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الحياة الفطرية توضح حقيقة افتتاح محمية «حرة الحرة» لجني «الفقع»

الحياة الفطرية توضح حقيقة افتتاح محمية «حرة الحرة» لجني «الفقع»
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تواصل – عرعر:

نفت الهيئة السعودية للحياة الفطرية، الأنباء المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن افتتاح محمية “حرة الحرة” لجني الفقع.

وأكدت الهيئة السعودية للحياة الفطرية استمرار تنفيذ بعض البرامج في عددٍ من المناطق المحمية “حرة الحرة، الخنفة، الطبيق، التيسية، محازة الصيد”.

وأشارت إلى أنه تم تمديد إيقاف الزيارات في تلك المحميات بدءاً من 1/ 6/ 1440هـ حتى إشعار آخر، داعيةً الجميع للتعاون والالتزام.

وأوضح المنسق الإعلامي في إمارة منطقة الجوف عبدالعزيز الحموان بأن ما يتم تداوله حالياً عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن فتح الدخول لمحمية حرة الحرة غير صحيح، والتصريح المتداول يعود لعام 2016 م، داعياً الجميع إلى تحري الدقة قبل تداول أي تصريحات دون الرجوع لمصادرها الرسمية؛ وفقاً لـ”الرياض”.

يُشار إلى أن أنباءً متداولة عبر مواقع التواصل زعمت أن الهيئة السعودية للحياة الفطرية فتحت باب الدخول إلى محمية حرة الحرة – شمال غرب المملكة – لإتاحة الفرصة لهواة جني نبتة الكمأة، وذلك بالتعاون مع إماراتي منطقة الجوف والحدود الشمالية؛ وهو ما نفته الحياة الفطرية جملة وتفصيلاً.

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