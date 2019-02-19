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صحة المدينة تكشف حقيقة تقديم «الشاورما» للمرضى

صحة المدينة تكشف حقيقة تقديم «الشاورما» للمرضى
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تواصل – المدينة المنورة:

نفت مديرية الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة، اليوم الثلاثاء، تقديم وجبات منتهية الصلاحية وتحضير الشاورما كوجبات للمرضى.

وفي هذا السياق، طالبت صحة المدينة أمانة المنطقة بتصحيح خبر نُشر عبر موقعها الرسمي، يفيد بأنه تم بالتعاون مع الجهات الأمنية، لضبط منزل شعبي يُستخدم في تخزين الدواجن منتهية الصلاحية، وتحضير الشاورما للمنشآت الصحية في بيئة تفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية، وأنه تم إتلاف 1650 كيلوجراماً من الدجاج غير الصالح للاستهلاك الآدمي.

وعلق المتحدث باسم صحة المدينة المنورة على هذا الخبر بقوله: “إن جميع المنشآت الصحية ومستشفيات المدينة لا تُقدِّم وجبة الشاورما للمرضى، مطالباً الأمانة بتصحيح الخبر”.

من جهتها، صححت الأمانة الخبر، مؤكدة عبر موقعها الرسمي أنها تقصد بمصطلح المنشآت الصحية (المطاعم)؛ الأمر الذي تسبب في حالة من الجدل.

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