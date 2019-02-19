«حساب المواطن»: انتهاء الهوية لا يمنع المستحقين من التسجيل

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

مفاجأة سارة من وزير العمل بشأن عقود العاملين بالمملكة

مفاجأة سارة من وزير العمل بشأن عقود العاملين بالمملكة

بالصور.. ضبط 6 كيلو ذهب وآلاف الريالات بحوزة «يمني» في جدة

بالصور.. ضبط 6 كيلو ذهب وآلاف الريالات بحوزة «يمني» في جدة

في اتصال هاتفي.. خادم الحرمين والرئيس الروسي يبحثان استقرار سوق النفط

في اتصال هاتفي.. خادم الحرمين والرئيس الروسي يبحثان استقرار سوق النفط

10 جهات حكومية تُفعل توصيات المقام السامي للقضاء على التستر.. وخطة زمنية للتطبيق

10 جهات حكومية تُفعل توصيات المقام السامي للقضاء على التستر.. وخطة زمنية للتطبيق

«حساب المواطن»: انتهاء الهوية لا يمنع المستحقين من التسجيل

«حساب المواطن»: انتهاء الهوية لا يمنع المستحقين من التسجيل
0

تواصل – فريق التحرير:

أوضح برنامج حساب المواطن موقف المنتهية هويتهم الوطنية من إتمام إجراءات التسجيل للحصول على الدعم.

وأكد البرنامج في تغريدة عبر حساب «خدمة العملاء» التابع له، أن تاريخ انتهاء الهوية الوطنية غير مطلوب للتسجيل في البرنامج.

مشيراً إلى أن المستفيد يمكنه الدخول للحساب من خلال البوابة الإلكترونية، واختيار «تسجيل جديد» وإدخال البيانات المطلوبة، التي تشمل رقم الهوية الوطنية، وتاريخ الميلاد، ورقم الجوال.

كان برنامج «حساب المواطن»، أعلن مواعيد التحقق من الآيبان البنكي للمستفيدين الذين سجَّلوا قبل يوم 10 فبراير الجاري، وللذين سجَّلوا بعده، منوهاً بأنه في حال إضافة المستفيد الآيبان البنكي قبل ذلك التاريخ سيتم التحقق منه خلال دورة الدفع لشهر مارس، وستصله رسالة نصية عند تمام التحقق منه.

وتابع البرنامج أنه في حال أضاف المستفيد الآيبان البنكي بعد تاريخ 10 فبراير، فسيتم التحقق منه خلال دورة الدفع لشهر «أبريل»، وستصل رسالة نصية إليه بذلك.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

كاتب صحفي: معايير صرف دعم «حساب المواطن» تحتاج لتوضيح

كاتب صحفي: معايير صرف دعم «حساب المواطن» تحتاج لتوضيح

«حساب المواطن» يوضح حقيقة زيادة الدعم إلى «ألف ريال»

«حساب المواطن» يوضح حقيقة زيادة الدعم إلى «ألف ريال»

حقيقة زيادة الدعم المخصص لمستفيدي حساب المواطن لـ«ألف ريال»

حقيقة زيادة الدعم المخصص لمستفيدي حساب المواطن لـ«ألف ريال»

مستفيد: «حساب المواطن» يرفض تسجيل أسرتي.. والبرنامج يرد

مستفيد: «حساب المواطن» يرفض تسجيل أسرتي.. والبرنامج يرد

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

الخروج من الماضي
مقالات

الخروج من الماضي

المزيد
ادعاء المرض النفسي تهرباً من العقاب
تدوينات حرة

ادعاء المرض النفسي تهرباً من العقاب

المزيد
بعد توجيه ولي العهد.. تعرف على الباكستاني «فرمان خان» وحكايته في جدة
تقارير وحوارات

بعد توجيه ولي العهد.. تعرف على الباكستاني «فرمان خان» وحكايته في جدة

المزيد
مقال بين الألف والياء «ضَع نفسك بين صفوف الأقوياء!!!»
مقالات

مقال بين الألف والياء «ضَع نفسك بين صفوف الأقوياء!!!»

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>