«الزعاق»: اليوم بداية موسم «الدم».. أجواء باردة وغبار (فيديو)

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أوضح الدكتور خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن اليوم الثلاثاء أول أيام العقرب الثاني المسماة بـ “الدم”، وعدد أيامه 13 يوماً، والبرد سيكون في أيامه الأولى وسيعاود الدفء مرة ثانية.

وقال في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “يتزامن دخول العقرب الثاني مع هبوب رياح شمالية باردة تعمل على إثارة الغبار والأتربة على عددٍ من المناطق مثل: الجوف، وحائل، والقصيم، والرياض”.

وأشار الزعاق إلى أن “البرد المحمول عبر الرياح الشمالية يسميه أهالينا رحمهم الله “الشاخوف”، وهي كلمة عربية فصيحة، والشخف في اللغة معناه قشر الجلد عن الشيء”، محذراً من تكوُّن سحب ممطرة على عدة مناطق بالمملكة اليوم الثلاثاء.