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خدمة جديدة لأهالي السجناء عبر منصة «أبشر»

خدمة جديدة لأهالي السجناء عبر منصة «أبشر»
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تواصل – الرياض:

أكد المتحدث باسم المديرية العامة للسجون، العميد أيوب بن نحيت، أنه تم إطلاق خدمة نوعية لأهالي السجناء تتمثل في حجز الزيارة بشكل إلكتروني؛ من أجل التسهيل عليهم.

وأوضح “ابن نحيت” أن خدمة “حجز موعد لزيارة سجين” هي من الخدمات الإلكترونية التي قدمتها المديرية عبر منصة (أبشر)؛ لتسهيل إجراءات المستفيدين الراغبين في زيارة نزيل قريب لهم.

وتابع: “يشترط في هذه الخدمة أن يكون الزائر للنزيل قريباً من الدرجة الأولى حتى يستفيد من هذه الخدمة، وتتيح أيضاً للمستفيدين تحديد التاريخ والوقت الذي يرغب فيه بزيارة النزيل”، بحسب “عكاظ”.

أما عن طريقة التسجيل بين “ابن نحيت” أن المستفيد يدخل إلى حسابه عبر منصة “أبشر”، ويختار أيقونة المديرية العامة للسجون، ويكمل إجراءات الطلب، مؤكداً أنها متاحة للرجال والنساء وللسعوديين وغيرهم.

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