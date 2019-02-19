الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

مفاجأة سارة من وزير العمل بشأن عقود العاملين بالمملكة

مفاجأة سارة من وزير العمل بشأن عقود العاملين بالمملكة

بالصور.. ضبط 6 كيلو ذهب وآلاف الريالات بحوزة «يمني» في جدة

بالصور.. ضبط 6 كيلو ذهب وآلاف الريالات بحوزة «يمني» في جدة

في اتصال هاتفي.. خادم الحرمين والرئيس الروسي يبحثان استقرار سوق النفط

في اتصال هاتفي.. خادم الحرمين والرئيس الروسي يبحثان استقرار سوق النفط

10 جهات حكومية تُفعل توصيات المقام السامي للقضاء على التستر.. وخطة زمنية للتطبيق

10 جهات حكومية تُفعل توصيات المقام السامي للقضاء على التستر.. وخطة زمنية للتطبيق

مفاجأة سارة من وزير العمل بشأن عقود العاملين بالمملكة

مفاجأة سارة من وزير العمل بشأن عقود العاملين بالمملكة
0

تواصل – الرياض:

أعلن وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أحمد الراجحي، اليوم الثلاثاء، أن وزارته تعكف على تعديل الصيغة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، من خلال عقد إلكتروني موثق بين الطرفين تشرف عليه الوزارة.

وقال: “إن وزارته بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، تعمل على مجموعة مبادرات وبرامج تهدف إلى تطوير بيئات العمل لدى منشآت القطاع الخاص، وتحفزه على التوطين، ورفع مستوى التنافسية”.

من جهته، أوضح وكيل الوزارة للسياسات العمالية، أحمد الزهراني، أن المشروع يحتوي على ثلاث خدمات أساسية هي: تأشيرة الخروج، وتأشيرة الخروج والعودة، ونقل خدمات العامل من صاحب عمل إلى آخر؛ وفقاً لـ”الاقتصادية”.

وأوضح وكيل وزارة العمل، أن الخدمات الجديدة تسهم في رفع كفاءة ومرونة سوق العمل، وتسهيل حركة انتقال الكوادر البشرية داخل السوق.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«الشورى» يطالب «العمل» بكشف «خطة التوظيف» والاهتمام بـ«الأيتام»

«الشورى» يطالب «العمل» بكشف «خطة التوظيف» والاهتمام بـ«الأيتام»

«مكافحة التستر» يطلق أطول «هاشتاق» توعوي.. وجهات حكومية تتفاعل

«مكافحة التستر» يطلق أطول «هاشتاق» توعوي.. وجهات حكومية تتفاعل

تعرف على عناوين فروع ومكاتب وزارة العمل.. وجميع الخدمات المقدمة

تعرف على عناوين فروع ومكاتب وزارة العمل.. وجميع الخدمات المقدمة

الموعد النهائي لاستقدام الخادمات الإثيوبيات.. والراتب وتكلفة الاستقدام

الموعد النهائي لاستقدام الخادمات الإثيوبيات.. والراتب وتكلفة الاستقدام

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

الخروج من الماضي
مقالات

الخروج من الماضي

المزيد
ادعاء المرض النفسي تهرباً من العقاب
تدوينات حرة

ادعاء المرض النفسي تهرباً من العقاب

المزيد
بعد توجيه ولي العهد.. تعرف على الباكستاني «فرمان خان» وحكايته في جدة
تقارير وحوارات

بعد توجيه ولي العهد.. تعرف على الباكستاني «فرمان خان» وحكايته في جدة

المزيد
مقال بين الألف والياء «ضَع نفسك بين صفوف الأقوياء!!!»
مقالات

مقال بين الألف والياء «ضَع نفسك بين صفوف الأقوياء!!!»

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>