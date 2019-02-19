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«الشورى» يطالب «العمل» بكشف «خطة التوظيف» والاهتمام بـ«الأيتام»

«الشورى» يطالب «العمل» بكشف «خطة التوظيف» والاهتمام بـ«الأيتام»
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تواصل – الرياض:

طالب مجلس الشورى، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بتوسيع مبادراتها لرعاية الأيتام لتشمل التأكيد على دمج الأيتام “ذكوراً وإناثاً” من ذوي الظروف الخاصة في جميع الأنشطة الاجتماعية والوطنية والعلمية والإعلامية بما يمكنهم من الانخراط في المجتمع.

ودعا الوزارة إلى تضمين تقاريرها القادمة تفصيلاً لخطة وكالة التوظيف والدور الذي ستقوم به لمعالجة البطالة، وطالبها بضرورة التنسيق مع الجهات المعنية لتطوير استراتيجيتها بما يحقق احتياجات سوق العمل.

وشدد مجلس الشورى على ضرورة تضمين تقرير الوزارة ما يؤكد فاعلية أدائها لتحقيق التوطين من خلال مؤشرات واضحة.

وطالب المجلس، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمراقبة أداء قنوات التوظيف على نحو يحقق الهدف من إنشائها، كما دعا الوزارة إلى إطلاق مبادرة تستهدف أبناء الشهداء بالرعاية، وتقديم الدعم لهم ومتابعتهم حتى يصلوا للتمكين والاعتماد على النفس.

وأكد “الشورى”؛ أنه يجب على وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تقييم نتائج عمل الشركات الاستشارية التي شاركت في العملية التطويرية لمناشط الضمان الاجتماعي وبرامجه المساندة وتحديد ما تبنته الوزارة من مخرجات الدراسات لتلك الشركات وقياس العائد مقارنة بـالتكلفة.

وطالب الوزارة باستحداث وكالة للحماية الاجتماعية لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وذكر المجلس، أنه ينبغي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية تحفيز مؤسسات القطاع غير الربحي برفع نسبة الدعم لتقوم بتوطين جميع الوظائف الإدارية.

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