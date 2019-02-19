بالصور.. ضبط 6 كيلو ذهب وآلاف الريالات بحوزة «يمني» في جدة

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

في اتصال هاتفي.. خادم الحرمين والرئيس الروسي يبحثان استقرار سوق النفط

في اتصال هاتفي.. خادم الحرمين والرئيس الروسي يبحثان استقرار سوق النفط

10 جهات حكومية تُفعل توصيات المقام السامي للقضاء على التستر.. وخطة زمنية للتطبيق

10 جهات حكومية تُفعل توصيات المقام السامي للقضاء على التستر.. وخطة زمنية للتطبيق

إعلان نتائج القبول النهائي لدوريات أمن وحراسة المنشآت الدبلوماسية

إعلان نتائج القبول النهائي لدوريات أمن وحراسة المنشآت الدبلوماسية

«الوزراء»: تعديل بلائحة الإجراءات الجزائية.. ومذكرات تفاهم مع الإمارات في 6 مجالات

«الوزراء»: تعديل بلائحة الإجراءات الجزائية.. ومذكرات تفاهم مع الإمارات في 6 مجالات

بالصور.. ضبط 6 كيلو ذهب وآلاف الريالات بحوزة «يمني» في جدة

بالصور.. ضبط 6 كيلو ذهب وآلاف الريالات بحوزة «يمني» في جدة
0

تواصل – جدة:

تحقق شرطة الجنوبية بجدة مع مقيم من جنسية يمنية عُثِر بحوزته على مبلغ مالي قرابة 18 ألف ريال، و6 كيلو مصوغات ذهبية، كانت مخبأة داخل مركبة ضبطها رجال القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة.

وأثناء قيام إحدى دوريات القوة الخاصة لأمن الطرق بمركز القطان على طريق الساحل التابع لقوة أمن طرق منطقة مكة المكرمة بعملها تم الاشتباه بمركبة من نوع خصوصي بقيادة مقيم يمني، حيث استوقفت المركبة.

واتضح من خلال الممارسة الميدانية، وجود ارتباك على قائدها، فجرى تفتيشها، وعُثِر في حقيبة تحت العجلة الخلفية تحتوي على مصوغات ذهبية يقارب وزنها الستة كيلو، ومبلغ مالي يقدر بـ18 ألف ريال في ملابسه.

وعند الاستفسار عن المبلغ والمصوغات الذهبية، لم يعثر عند المقيم على ما يثبت أي تعريف يخصها أو ملكيتها، فجرى إعداد محضر بالواقعة، وسُلمت لشرطة الجنوبية بكامل المضبوطات.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

بعد توجيه ولي العهد.. تعرف على الباكستاني «فرمان خان» وحكايته في جدة

بعد توجيه ولي العهد.. تعرف على الباكستاني «فرمان خان» وحكايته في جدة

جدة.. امرأة تترك طفلة «حديثة الولادة» على باب مسجد وتفر هاربة (فيديو)

جدة.. امرأة تترك طفلة «حديثة الولادة» على باب مسجد وتفر هاربة (فيديو)

التجارة تضبط 160 ألف منتج غذائي مقلد لعلامة تجارية مشهورة في جدة

التجارة تضبط 160 ألف منتج غذائي مقلد لعلامة تجارية مشهورة في جدة

جدة.. الدفاع المدني يسيطر على حرائق في 3 مواقع متفرقة (صور)

جدة.. الدفاع المدني يسيطر على حرائق في 3 مواقع متفرقة (صور)

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

الخروج من الماضي
مقالات

الخروج من الماضي

المزيد
ادعاء المرض النفسي تهرباً من العقاب
تدوينات حرة

ادعاء المرض النفسي تهرباً من العقاب

المزيد
بعد توجيه ولي العهد.. تعرف على الباكستاني «فرمان خان» وحكايته في جدة
تقارير وحوارات

بعد توجيه ولي العهد.. تعرف على الباكستاني «فرمان خان» وحكايته في جدة

المزيد
مقال بين الألف والياء «ضَع نفسك بين صفوف الأقوياء!!!»
مقالات

مقال بين الألف والياء «ضَع نفسك بين صفوف الأقوياء!!!»

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>