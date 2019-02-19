«الأرصاد» تحذر من طقس الساعات المقبلة في 6 مناطق

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

في اتصال هاتفي.. خادم الحرمين والرئيس الروسي يبحثان استقرار سوق النفط

في اتصال هاتفي.. خادم الحرمين والرئيس الروسي يبحثان استقرار سوق النفط

10 جهات حكومية تُفعل توصيات المقام السامي للقضاء على التستر.. وخطة زمنية للتطبيق

10 جهات حكومية تُفعل توصيات المقام السامي للقضاء على التستر.. وخطة زمنية للتطبيق

إعلان نتائج القبول النهائي لدوريات أمن وحراسة المنشآت الدبلوماسية

إعلان نتائج القبول النهائي لدوريات أمن وحراسة المنشآت الدبلوماسية

«الوزراء»: تعديل بلائحة الإجراءات الجزائية.. ومذكرات تفاهم مع الإمارات في 6 مجالات

«الوزراء»: تعديل بلائحة الإجراءات الجزائية.. ومذكرات تفاهم مع الإمارات في 6 مجالات

«الأرصاد» تحذر من طقس الساعات المقبلة في 6 مناطق

«الأرصاد» تحذر من طقس الساعات المقبلة في 6 مناطق
0

تواصل – فريق التحرير:

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من طقس الساعات المقبلة على بعض مناطق المملكة، مشيرة إلى نشاط ملحوظ للرياح السطحية، فضلًا عن انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وقالت هيئة الأرصاد، في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، إن مناطق الرياض، والشرقية، والباحة، وعسير تتأثر بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار حتى مساء الغد، بينما يبدأ نشاطها في نجران من مساء اليوم.

وأشارت إلى انخفاض ملموس في درجات الحرارة على مناطق عسير، ونجران، والباحة، ومكة المكرمة ابتداءً من مساء اليوم.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تتكون السحب الرعدية الممطرة على مناطق تبوك، الجوف، والحدود الشمالية تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية وحائل، وسماء غائمة جزئيا إلى غائمة مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من المرتفعات جنوب غرب وغرب المملكة، تمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

تنبيه من «الأرصاد»: رياح تؤدي لانعدام الرؤية على منطقة مكة

تنبيه من «الأرصاد»: رياح تؤدي لانعدام الرؤية على منطقة مكة

توقعات بسُحب ممطرة على 8 مناطق

توقعات بسُحب ممطرة على 8 مناطق

«الأرصاد» تتوقع طقساً شديد البرودة على معظم المناطق غداً

«الأرصاد» تتوقع طقساً شديد البرودة على معظم المناطق غداً

بدءاً من الغد.. توقعات بموجة قطبية شديدة البرودة على معظم المناطق

بدءاً من الغد.. توقعات بموجة قطبية شديدة البرودة على معظم المناطق

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

الخروج من الماضي
مقالات

الخروج من الماضي

المزيد
ادعاء المرض النفسي تهرباً من العقاب
تدوينات حرة

ادعاء المرض النفسي تهرباً من العقاب

المزيد
بعد توجيه ولي العهد.. تعرف على الباكستاني «فرمان خان» وحكايته في جدة
تقارير وحوارات

بعد توجيه ولي العهد.. تعرف على الباكستاني «فرمان خان» وحكايته في جدة

المزيد
مقال بين الألف والياء «ضَع نفسك بين صفوف الأقوياء!!!»
مقالات

مقال بين الألف والياء «ضَع نفسك بين صفوف الأقوياء!!!»

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>