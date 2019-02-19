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وفاة وإصابة 3 في تجربة فرضية لحريق داخل سجن تربة

وفاة وإصابة 3 في تجربة فرضية لحريق داخل سجن تربة
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تواصل – متابعات:

نفذت إدارة الدفاع المدني بمحافظة تربة، اليوم الثلاثاء، فرضية لحادث حريق وهمي وعمليات إنقاذ وهمية، أسفرت عن وفاة شخص وإصابة شخصين بمقر سجن تربة، بمشاركة عددٍ من الجهات الأمنية ذات العلاقة.

وبدأت الفرضية بتلقِّي مركز العمليات الأمنية بمنطقة مكة المكرمة 911، بلاغاً يفيد بنشوب حريق في أحد عنابر سجن محافظة تربة، وتحركت على إثر ذلك فرق الإنقاذ والإطفاء التابعة لمدني تربة، كما تم تمرير البلاغ للجهات المعنية.

وتأتي التجربة الفرضية التي نفذها مدني تربة ضمن التجارب الميدانية التي يُشارك بها جميع القطاعات المعنية بمثل تلك الحوادث؛ للوقوف على مدى جاهزيتها والعمل في إطار موحد بفرضية تعايش الواقع.

كما تهدف إلى قياس مدى سرعة تلقي البلاغ والوقوف على مكان الواقعة في وقت قياسي، وتستهدف الفرضيات الوقوف على جاهزية المنشآت الحكومية لمواجهة الطوارئ؛ ونجاح فرق الإنقاذ في السيطرة على الحريق الفرضي فيها وسرعة إخلاء الموقع بنجاح في وقت قياسي.

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