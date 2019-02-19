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«دراسة»: نصف كوب خضروات يساوي 80 دقيقة رياضة

«دراسة»: نصف كوب خضروات يساوي 80 دقيقة رياضة
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تواصل – وكالات:

تناول نصف كوب من الخضراوات المطهية يعادل في أثره على اللياقة الذهنية والصحة النفسية أثر المشي لأكثر من 80 دقيقة، هذا ما خلصت إليه دراسة بريطانية حديثة.

الدراسة المنشورة في عدد فبراير من دورية “سوشال ساينس آند ميديسن”، ترجح أن تناول كميات أكبر من الفواكه والخضراوات مرتبط بتحسن الصحة الذهنية.

وحسب موقع قناة “الحرة”، أظهرت الدراسة أن إضافة مقدار كوب من الخضراوات النيئة، أو نصف كوب من الخضراوات المطبوخة، أو ثمرة فاكهة إلى ما تتناوله في اليوم، تعادل في أثرها ممارسة المشي سبع أو ثماني مرات لعشر دقائق على الأقل في المرة الواحدة.

وأُجريت الدراسة على عينة تشمل أكثر من 40 ألف مشارك، في أعقاب بحث أسترالي في 2016 وجد ارتباطاً إيجابياً بين الزيادة في تناول الخضراوات والفاكهة وبين الشعور بالسعادة.

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