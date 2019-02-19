جامعة أم القرى تحدد موعدي الاختبار التحريري للمتقدمين على وظيفتي «محاضر ومعيد»

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

10 جهات حكومية تُفعل توصيات المقام السامي للقضاء على التستر.. وخطة زمنية للتطبيق

10 جهات حكومية تُفعل توصيات المقام السامي للقضاء على التستر.. وخطة زمنية للتطبيق

إعلان نتائج القبول النهائي لدوريات أمن وحراسة المنشآت الدبلوماسية

إعلان نتائج القبول النهائي لدوريات أمن وحراسة المنشآت الدبلوماسية

«الوزراء»: تعديل بلائحة الإجراءات الجزائية.. ومذكرات تفاهم مع الإمارات في 6 مجالات

«الوزراء»: تعديل بلائحة الإجراءات الجزائية.. ومذكرات تفاهم مع الإمارات في 6 مجالات

واقعة مفجعة.. العثور على طفل «مشنوقاً» داخل غرفته بالباحة

واقعة مفجعة.. العثور على طفل «مشنوقاً» داخل غرفته بالباحة

جامعة أم القرى تحدد موعدي الاختبار التحريري للمتقدمين على وظيفتي «محاضر ومعيد»

جامعة أم القرى تحدد موعدي الاختبار التحريري للمتقدمين على وظيفتي «محاضر ومعيد»
0

تواصل – فريق التحرير:

حددت كلية إدارة الأعمال بجامعة أم القرى يوم الأربعاء الموافق 22/ 06/ 1440 هـ موعداً لإجراء الاختبار التحريري للمتقدمين على وظيفة محاضر في قسم إدارة الأعمال وذلك في تمام الساعة 11 صباحاً في مقر الكلية بالعابدية مبنى “ن” .

كما حددت يوم الأربعاء الموافق 29 / 06 / 1440 هـ موعداً لإجراء الاختبار التحريري للمتقدمين على وظيفة معيد في قسم التسويق وذلك في تمام الساعة 10 صباحاً في مقر الكلية بالعابدية مبنى “ن” ، داعية المتقدمين والمتقدمات إلى ضرورة إحضار الهوية الوطنية مع رقم الطلب ولن يتمكن المتقدم من الدخول بدونها.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

وظيفة لحملة الدبلوم بمستشفى قوى الأمن بالرياض.. الشروط وموعد التقديم

وظيفة لحملة الدبلوم بمستشفى قوى الأمن بالرياض.. الشروط وموعد التقديم

وظائف شاغرة بـ«وزارة الدفاع» على بند الأجور.. الشروط وطريقة التقديم

وظائف شاغرة بـ«وزارة الدفاع» على بند الأجور.. الشروط وطريقة التقديم

«هدف» يجدد دعوته للمنشآت للمشاركة وتسجيل فرصها الوظيفية في ملتقى لقاءات الرياض

«هدف» يجدد دعوته للمنشآت للمشاركة وتسجيل فرصها الوظيفية في ملتقى لقاءات الرياض

فرصة لحملة الدبلوم.. 10 وظائف شاغرة بالهيئة العامة للأوقاف

فرصة لحملة الدبلوم.. 10 وظائف شاغرة بالهيئة العامة للأوقاف

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

الخروج من الماضي
مقالات

الخروج من الماضي

المزيد
ادعاء المرض النفسي تهرباً من العقاب
تدوينات حرة

ادعاء المرض النفسي تهرباً من العقاب

المزيد
بعد توجيه ولي العهد.. تعرف على الباكستاني «فرمان خان» وحكايته في جدة
تقارير وحوارات

بعد توجيه ولي العهد.. تعرف على الباكستاني «فرمان خان» وحكايته في جدة

المزيد
مقال بين الألف والياء «ضَع نفسك بين صفوف الأقوياء!!!»
مقالات

مقال بين الألف والياء «ضَع نفسك بين صفوف الأقوياء!!!»

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>