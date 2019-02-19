جامعة أم القرى تحدد موعدي الاختبار التحريري للمتقدمين على وظيفتي «محاضر ومعيد»

تواصل – فريق التحرير:

حددت كلية إدارة الأعمال بجامعة أم القرى يوم الأربعاء الموافق 22/ 06/ 1440 هـ موعداً لإجراء الاختبار التحريري للمتقدمين على وظيفة محاضر في قسم إدارة الأعمال وذلك في تمام الساعة 11 صباحاً في مقر الكلية بالعابدية مبنى “ن” .

كما حددت يوم الأربعاء الموافق 29 / 06 / 1440 هـ موعداً لإجراء الاختبار التحريري للمتقدمين على وظيفة معيد في قسم التسويق وذلك في تمام الساعة 10 صباحاً في مقر الكلية بالعابدية مبنى “ن” ، داعية المتقدمين والمتقدمات إلى ضرورة إحضار الهوية الوطنية مع رقم الطلب ولن يتمكن المتقدم من الدخول بدونها.