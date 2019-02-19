جمعية المدينة تقدم قروضًا ميسرة بدون كفيل للفتيات

تواصل – المدينة المنورة:

تستمر جمعية المدينة المنورة الأهلية لتنمية المجتمع في تقديم القروض الميسرة عبر «برنامج منتجون»، وهو برنامج يتم من خلاله تقديم قروض متناهية الصغر للشباب والفتيات الذين يمتلكون مشاريع صغيرة، لزيادة دخلهم وتحسين مستوى معيشتهم.

وبحسب صحيفة “المدينة” فقد أكد المدير التنفيذي للجمعية الدكتور محمد محمود، أن نجاح البرنامج في تحقيق المستهدفات خلال الأعوام الماضية كان محفزاً قوياً لاستمراره، حيث إن من أولويات الجمعية مساعدة الشباب في صناعة فرص عمل مبتكرة وفق نموذج عمل متكامل.

وأوضح أن الهدف من البرنامج تشجيع المستفيدين والمستفيدات للعمل بأنفسهم، والمساهمة في توفير فرص العمل لهم، والمساهمة في تعزيز دور المنشآت الناشئة والصغيرة في الاقتصاد الوطني.

من جهتها، أوضحت منسقة برنامج منتجون بيان الحازمي أن البرنامج يدعم المجموعات بحد أقصى خمس فتيات بقيمة تصل إلى 21 ألف ريال سعودي، ويسترد القرض بأقساط ميسرة بقيمة 359 ريالاً سعودياً في الشهر للعضوة الواحدة وبدون كفيل.

كما يسمح بالأقارب على أن يكونوا في سكن منفصل، وطلبات التسجيل مسهلة عبر تعبئة نموذج الإقراض في مقر الجمعية وإحضار صورة الهوية وصورة من هوية ولي الأمر (لكل عضوة) وصورة من بطاقة العائلة (لكل عضوة) وصور فوتوغرافية للمشروع.،