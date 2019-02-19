جمعية المدينة تقدم قروضًا ميسرة بدون كفيل للفتيات

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

10 جهات حكومية تُفعل توصيات المقام السامي للقضاء على التستر.. وخطة زمنية للتطبيق

10 جهات حكومية تُفعل توصيات المقام السامي للقضاء على التستر.. وخطة زمنية للتطبيق

إعلان نتائج القبول النهائي لدوريات أمن وحراسة المنشآت الدبلوماسية

إعلان نتائج القبول النهائي لدوريات أمن وحراسة المنشآت الدبلوماسية

«الوزراء»: تعديل بلائحة الإجراءات الجزائية.. ومذكرات تفاهم مع الإمارات في 6 مجالات

«الوزراء»: تعديل بلائحة الإجراءات الجزائية.. ومذكرات تفاهم مع الإمارات في 6 مجالات

واقعة مفجعة.. العثور على طفل «مشنوقاً» داخل غرفته بالباحة

واقعة مفجعة.. العثور على طفل «مشنوقاً» داخل غرفته بالباحة

جمعية المدينة تقدم قروضًا ميسرة بدون كفيل للفتيات

جمعية المدينة تقدم قروضًا ميسرة بدون كفيل للفتيات
0

تواصل – المدينة المنورة:

تستمر جمعية المدينة المنورة الأهلية لتنمية المجتمع في تقديم القروض الميسرة عبر «برنامج منتجون»، وهو برنامج يتم من خلاله تقديم قروض متناهية الصغر للشباب والفتيات الذين يمتلكون مشاريع صغيرة، لزيادة دخلهم وتحسين مستوى معيشتهم.

وبحسب صحيفة “المدينة” فقد أكد المدير التنفيذي للجمعية الدكتور محمد محمود، أن نجاح البرنامج في تحقيق المستهدفات خلال الأعوام الماضية كان محفزاً قوياً لاستمراره، حيث إن من أولويات الجمعية مساعدة الشباب في صناعة فرص عمل مبتكرة وفق نموذج عمل متكامل.

وأوضح أن الهدف من البرنامج تشجيع المستفيدين والمستفيدات للعمل بأنفسهم، والمساهمة في توفير فرص العمل لهم، والمساهمة في تعزيز دور المنشآت الناشئة والصغيرة في الاقتصاد الوطني.

من جهتها، أوضحت منسقة برنامج منتجون بيان الحازمي أن البرنامج يدعم المجموعات بحد أقصى خمس فتيات بقيمة تصل إلى 21 ألف ريال سعودي، ويسترد القرض بأقساط ميسرة بقيمة 359 ريالاً سعودياً في الشهر للعضوة الواحدة وبدون كفيل.

كما يسمح بالأقارب على أن يكونوا في سكن منفصل، وطلبات التسجيل مسهلة عبر تعبئة نموذج الإقراض في مقر الجمعية وإحضار صورة الهوية وصورة من هوية ولي الأمر (لكل عضوة) وصورة من بطاقة العائلة (لكل عضوة) وصور فوتوغرافية للمشروع.،

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

حريق يخلي 75 نزيلاً من فندق قرب المسجد النبوي (صور)

حريق يخلي 75 نزيلاً من فندق قرب المسجد النبوي (صور)

الإطاحة بوافد ينتحل صفة طبيب في المدينة

الإطاحة بوافد ينتحل صفة طبيب في المدينة

المدينة.. تعليق الدراسة في مدارس القطاع الجنوبي في «العلا»

المدينة.. تعليق الدراسة في مدارس القطاع الجنوبي في «العلا»

«الإنذار المبكر» يحذر: أمطار رعدية وغبار على منطقة المدينة

«الإنذار المبكر» يحذر: أمطار رعدية وغبار على منطقة المدينة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

الخروج من الماضي
مقالات

الخروج من الماضي

المزيد
ادعاء المرض النفسي تهرباً من العقاب
تدوينات حرة

ادعاء المرض النفسي تهرباً من العقاب

المزيد
بعد توجيه ولي العهد.. تعرف على الباكستاني «فرمان خان» وحكايته في جدة
تقارير وحوارات

بعد توجيه ولي العهد.. تعرف على الباكستاني «فرمان خان» وحكايته في جدة

المزيد
مقال بين الألف والياء «ضَع نفسك بين صفوف الأقوياء!!!»
مقالات

مقال بين الألف والياء «ضَع نفسك بين صفوف الأقوياء!!!»

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>