قشور الفواكه والخضراوات.. ما حقيقة فوائدها؟

تواصل – وكالات:

لا يخفى على أحد بالطبع الفوائد العديدة والمذهلة لتناول الفواكه والخضار، أما موضوع فوائد قشور الفواكه والخضار وحقيقة هذه الفوائد فهو نقاش لم يتوقف؛ لذا سوف نستعرض فيما يلي بعض الحقائق بشأنها.

لقشور الخضراوات والفواكه العديد من الفوائد، وهذه بعضها:

1 – القشور غنية بالمواد الغذائية

تعتبر قشور الفواكه والخضراوات بالفعل أجزاءً غنية بالعناصر والمواد الغذائية، ولكن تختلف هذه في طبيعتها وتركيزها باختلاف نوع الثمار وطبيعتها.

وعموماً فإن الفواكه والخضار غير المقشورة أكثر فائدة من نظيرتها المقشورة، فعلى سبيل المثال:

التفاح النيء غير المقشور، مقارنة بـالنيء المقشور، يحتوي على:

فيتامين ك أكثر بنسبة 332%.

فيتامين أ أكثر بنسبة 142%.

فيتامين سي أكثر بنسبة 115%.

كالسيوم أكثر بنسبة 20%.

بوتاسيوم أكثر بنسبة 19%.

البطاطا المسلوقة غير المقشورة، تحتوي على:

فيتامين سي أكثر بنسبة 175%.

بوتاسيوم أكثر بنسبة 115%.

حمض فوليك أكثر بنسبة 111%.

مغنيسيوم وفوسفور أكثر بنسبة 110%.

كما أن قشور الفواكه عموماً تحتوي على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة والألياف، إلى درجة أن كمية مضادات الأكسدة في قشور الفواكه قد تبلغ 328 ضعفاً عنها في لب الفاكهة.

2 – القشور تعمل على قطع الشهية

قد تساعدك قشور الفواكه والخضار على الشعور بالشبع وانقطاع الشهية لفترة أطول؛ وذلك بسبب محتواها العالي من الألياف، وتحديداً فإن ما يقارب ثلث ألياف الثمرة قد يتركز في قشرتها الخارجية.

وقد أظهرت العديد من الدراسات فوائد الألياف عموماً في خفض الوزن، ويتواجد في الخضراوات والفواكه بشكل خاص نوع معين من الألياف، قد يلعب دوراً فعالاً في قطع الشهية.

3 – القشور قد تساعد في مكافحة بعض الأمراض

تحتوي الخضراوات والفواكه على مضادات أكسدة قد تساعد على الحماية من الإصابة بالعديد من الأمراض. وتعمل مضادات الأكسدة على محاربة الشوارد الحرة التي إن ارتفع منسوبها في الجسم قد تتسبب بضرر الخلايا وارتفاع احتمال الإصابة بالأمراض.

ومن الفوائد المحتملة لمضادات الأكسدة:

التقليل من فرص الإصابة بأمراض القلب وبعض أنواع السرطان.

التقليل من فرص الإصابة ببعض أمراض الجهاز العصبي، مثل الزهايمر.

وقد أظهرت بعض الدراسات أن الخضار والفواكه المقشورة تخسر ما نسبته 13 – 48% من محتواها من مضادات الأكسدة.

ولكن ماذا عن القشور غير القابلة للأكل؟

مهما حاولنا، تبقى هناك بعض القشور التي لا نملك إلا أن نقوم بالتخلص منها، إما لأنها غير قابلة للأكل من الأصل أو لأنها صعبة التنظيف، مثل قشور الأفوكادو والشمام والأناناس والبصل والموز.

ويُذكر هنا أن بعض القشور، التي وإن كانت قابلة للأكل، إلا أن عليك أن لا تتناولها نيئة أبداً، مثل قشور القرع واليقطين.

كما أن عليك عدم نسيان أن الحشرات تميل للبقاء في القشور أكثر من لب الثمرة؛ لذا يجب غسل الثمار جيداً للتخلص من أي حشرات عالقة في القشور.

وهذه هي الثمار التي عليك أن تتجنب تناول قشورها تماماً:

الأفوكادو.

الحمضيات.

الفواكه الاستوائية (الموز، الليتشي، الأناناس، البابايا، المانجا).

الثوم.

البطيخ.

البصل.

ما هي الثمار التي بالإمكان تناول قشورها؟

هذه قائمة بالخضراوات والفواكه التي تستطيع تناول قشورها:

التفاح.

المشمش.

الهليون.

الجزر.

الحمضيات في بعض الأحيان (قشور مبشورة أو مطبوخة).

الكرز.

الخيار.

الباذنجان.

العنب.

الكيوي.

الفطر.

الدراق.

الإجاص.

البازلاء.

الفُلفُل.

البطاطا.

الكوسة.