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باكستان: إذا هاجمتنا الهند لن نفكر وسنرد

باكستان: إذا هاجمتنا الهند لن نفكر وسنرد
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تواصل – وكالات:

عرض رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، اليوم الثلاثاء، التحقيق في هجوم بولواما إذا قدمت الهند لإسلام آباد “معلومات استخباراتية موثوقة”.

وذكرت قناة جيو الباكستانية أن عمران قال في بيان للأمة عن اتهام الهند بتورط باكستان في الهجوم الذي أودى بحياة 44 جندياً من القوات شبه النظامية الهندية “أصدر هذا البيان الآن لأن ولي العهد السعودي كان يزور البلاد”.

وأضاف “هل يمكن أن نفعل أمراً مثل هذا بالتزامن مع زيارة ولي العهد لبلادنا. هل يمكن أن يفكر  أحمق في تخريب الاجتماع، وما هي المنفعة التي سوف تعود علينا من ذلك؟”.

وأضاف “أريد أن أسأل الهند إذا كانت تريد العيش في الماضي ؟”. وأوضح عمران “نريد الاستقرار في المنطقة، إذا كان لدى الهند دليل، عليها أن تقدمه لنا وسنتخذ إجراءً”.

وأشار عمران إلى أنه سمع عن دعوات لمهاجمة باكستان عبر وسائل الإعلام الهندية، وقال: “إذا أقدمت الهند على هجوم انتقامي، لن نفكر وسنرد”.

وأضاف “ليس من مصلحتنا أن يذهب شخص ما من هنا للقيام بعمل إرهابي، أو أن يأتي شخص ما من هناك ويقوم بعمل إرهابي”. وأفادت مصادر أن رئيس وزراء قرر عقد اجتماع لمجلس الأمن الوطني.

وقُتل نحو 44 من أفراد القوات شبه النظامية في الأسبوع الماضي، إثر انفجار سيارة مفخخة في قافلة تنقل 2500 من أفراد الأمن في بولواما، في أعنف هجوم يشهده الشطر الذي تديره الهند من كشمير منذ 30 عاماً. ونفت القيادة الباكستانية بشدة تورطها في الهجوم.

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