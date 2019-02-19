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إليك 10 تطبيقات ناجحة للتراسل

إليك 10 تطبيقات ناجحة للتراسل
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تواصل- وكالات:

كثيرة هي تطبيقات التراسل الفوري التي عرفها المستخدمون في هواتفهم الذكية، والتي تمكنهم من الكتابة وإرسال الصور والفيديوهات، وإجراء مكالمات الفيديو أو المكالمات الصوتية. ورغم أنّ “وتسآب” و “ماسنجر” و “فايبر” و “تيلغرام” هي من أكثر التطبيقات انتشاراً ونجاحاً، ثمة أيضاً تطبيقات أخرى أثبتت فعاليتها ونجاحها، وتؤدي وظائف مميزة بحسب موقع “تومس غايد”.

وهي على النحو التالي:

1- WeChat

يوفر ميزات التراسل الفوري المجاني، والمكالمات الصوتية والمرئية، والدردشة الجماعية، والرسائل المتعددة الوسائط، كما يتضمن التطبيق أيضاً ميزات للعثور بسرعة على أشخاص جدد للدردشة معهم في مكان قريب.

2- GroupMe

يعطي المحادثات الجماعية أولوية. فمن خلاله، يمكن إنشاء مجموعات وإضافة جهات اتصال، والبحث عنها بأرقام الهواتف أو عنوان البريد الإلكتروني لإجراء دردشة فردية ومجموعات سهلة.

3- Signal

هو تطبيق مكالمات واتصالات صوتية شامل. ميزته أنه يستخدم التشفير بين طرفين، ويمكن من خلاله إرسال رسائل نصية ورسائل جماعية، ويرشحه إدوارد سنودن وغيره من المدافعين عن الخصوصية.

4- Microsoft Teams

يقدم مجموعة غنية من الميزات، مثل الرسائل الجماعية، وقنوات الدردشة وأدوات المؤسسة، إلى جانب مكالمات الفيديو والمكالمات الصوتية ومشاركة الملفات.

5- Line

يشمل ميزات الدردشة والصور والفيديو والمراسلات الصوتية، إلى جانب الملصقات الحيوية ومشاركة الموقع، بالإضافة إلى نظام تايملاين يشبه الشبكة الاجتماعية.

6- Slack

يقدم ميزة المزج بين الرسائل، الجدولة، أدوات الإدارة، والتكامل مع التطبيقات، كما أنه يدعم التراسل الفوري ومشاركة الملفات وأدوات المراسلة المباشرة والمجموعات، ويسمح بإعداد مجموعات فرعية للمهام بشكل سريع أو المناقشات الموجهة للموضوع.

7- Discord

مهم جداً للتواصل بين مستخدمي ألعاب الفيديو، إذ يوفر ميزة الدردشة الصوتية والنصّية، ويتيح للمستخدمين إنشاء خوادم المجموعة والانضمام إليها. كذلك، فإنه ينظم المناقشات حول قنوات مسموعة بالنص والصوت من أجل تقسيم سلاسل المناقشة بسهولة.

8- Voxer

يوفر للمستخدمين إمكانية إرسال رسائل صوتية، كما يمكنهم الاستماع إلى الرسائل داخل التطبيق مباشرةً، أو تشغيل الرسائل مثل البريد الصوتي في وقت لاحق. يتميز أيضاً بإمكانية استقباله النصوص والصور ومقاطع الفيديو ورسائل الموقع.

9- Blackberry Messenger

رغم انتهاء عصر هواتف “بلاك بيري”، غير أن هذا التطبيق ما زال مستمراً، وهو يسمح بالمكالمات النصية والصوتية، ويمنح ميزة نقل الصور والملفات.

10- Textra

هو تطبيق رسائل SMS وMMS مع ميزات قابلة للتخصيص وموضوعات عديدة، وواجهة رسائل على شكل فقاعات دردشة، وجدولة للرسائل، وردود سريعة للصوت والنص.

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