«لينكد إن» تعرض أهم الأخبار الشائعة يومياً لمستخدميها

تواصل- وكالات:

أطلقت شركة مايكروسوفت طريقة جديدة لاطلاع مستخدمي منصة LinkedIn على أهم أخبار ومحادثات أخبار مهنية ومحادثات من حولهم في مكان واحد بالشبكة، وذلك من خلال طرح ميزة القصص بالشبكة.

ووفقاً لما نشره موقع TOI الهندي، فتظهر هذه التجربة الجديدة للمستخدمين قائمة بالقصص الأكثر رواجاً في البلاد، حيث تم إطلاق هذه الميزة في البداية في الهند، كما أنها تعرض وجهات نظر وآراء متنوعة من أعضاء LinkedIn الآخرين على المنصة، فيما أعلنت شبكة التواصل المهني المملوكة لشركة مايكروسوفت أن كلاً من هذه القصص البارزة يقوم على عرضها فريق التحرير في LinkedIn.

وقالت لينكد إن: “على الهواتف الذكية، يتواجد حالياً أكثر من 25% من الأعضاء، وتماماً كما هو الحال في تويتر، فإنه يمكن لمستخدمي تطبيق LinkedIn من الهواتف الذكية العثور على أهم أخبار اليوم من خلال الضغط داخل شريط البحث، أما على سطح المكتب، يمكن العثور عليها على الجانب الأيمن من الصفحة الرئيسية.