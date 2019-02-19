بالفيديو.. «مسجون» يستخدم مهارات «السرقة» في دور بطولي

تواصل-وكالات:

استخدم سجين في ولاية فلوريدا مهاراته الخاصة في السرقة ليفتح سيارة متوقفة ويخرج رضيعة حُبست بداخلها، وتمكن السجين و4 آخرين من رفاقه المدانين بجرائم من مستوى منخفض في مقاطعة باسكو بالقرب من تامبا في فلوريدا من اقتحام السيارة لإنقاذ الطفلة التي حبست بالداخل بطريق الخطأ، وسجلت شادو لانتري، والدة الطفلة، عملية الإنقاذ في مقطع فيديو ونشرته على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأظهر مقطع الفيديو الأشخاص الخمسة يرتدون زي السجن ويستخدمون شماعة ملابس لفتح قفل السيارة، وقالت لانتري لقناة «دبليو.إف.تي.إس- تي.في» التابعة أيضا لشبكة «سي.إن.إن»: إن المشكلة بدأت عندما قام والد الطفلة بتثبيت حزام الأمان لها على المقعد الخلفي وألقى المفاتيح على المقعد الأمامي وعندما أغلق الباب الخلفي، أدرك أن السيارة قد أغلقت بالكامل.

وكان السجناء يقومون بأعمال اجتماعية محكوم عليهم بتأديتها، وتتمثل في إصلاحات الطرق بالقرب من السيارة المتوقفة، وهرعوا مع مرافقيهم لتقديم المساعدة.

وقالت الأم لانتري في الفيديو الذي نشرته على «فيسبوك»: إن العملية بالكامل استغرقت أقل من 5 دقائق، ولم تصب الطفلة بأي أذى.