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5 نصائح تقيك السمنة مع تقدم السن

5 نصائح تقيك السمنة مع تقدم السن
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تواصل – وكالات:

تزداد مشكلة السمنة وزيادة الوزن مع التقدم في السن، وبالتحديد بعد سن الأربعين، حيث تقل كتلة العضلات في جسمك وتزداد الدهون وكذلك تتغير الهرمونات، وهو ما يزيد من خطر السمنة وزيادة الوزن، في هذا التقرير نقدم نصائح للوقاية من السمنة مع التقدم في العمر، بحسب موقع “Step to health”.

والحفاظ على وزنك مثالي من الأمور الصعبة بسبب نمط الحياة غير الصحي والحمية الغذائية الخاطئة طوال حياتك وبعد سن الأربعين يصبح الأمر أكثر صعوبة، حيث ذكر مجلس التمارين الرياضية الأمريكي أنه مع التقدم في السن تتباطأ عملية الأيض أو التمثيل الغذائي، حيث يقل معدل حرق الدهون 300 سعرة حرارية مقارنة بسن الشباب.

نصائح للوقاية من السمنة مع تقدمك في السن

1- يجب الحفاظ على كتلة العضلات، من خلال القيام بأنشطة بدنية تزيد من حجم العضلات.

2- يجب زيادة تناول البروتين في نظامك الغذائي، هذا سيساعدك على إصلاح وتقوية عضلاتك وبالتالي تزيد كتلة العضلات مقارنة بالدهون.

3-انتبه إلى إجمالي السعرات الحرارية التي تتناولها يومياً، وقلل من الحلويات والمنتجات المكررة.

4-حافظ على نظام غذائي صحي بتناول الخضراوات والفواكه والابتعاد عن الأطعمة المصنعة.

5- مارس تمارين رياضية مثل: تمارين القوة العضلية التي تزيد من حجم العضلات لديك.

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