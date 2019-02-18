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«البنوك»: قريبًا.. فتح الحسابات الجارية باستخدام بيانات «أبشر»

«البنوك»: قريبًا.. فتح الحسابات الجارية باستخدام بيانات «أبشر»
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية، عن أن عملاء البنوك سيتمكنون قريباً من فتح حساب جارٍ في أحد البنوك السعودية، دون الحاجة لزيارة فروع البنوك.

وأوضحت اللجنة أن العملاء سيتمكنون من فتح حساباتهم الجارية في البنوك، باستخدام بياناتهم الشخصية في منصة “أبشر”.

وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” قد منحت عدة مؤسسات مصرفية محلية ودولية، تصريحات للعمل في البيئة التجريبية التنظيمية “Sandbox”، وتجريب عدة خدمات ومنتجات؛ حيث شرع 11 مصرفاً محلياً ودولياً في العمل على تجريب خدمة فتح الحسابات المصرفية وتحديثها إلكترونياً.

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