تبوك.. إغلاق 10 مستودعات للرخام والسيراميك

تواصل – تبوك:

أغلقت أمانة منطقة تبوك، ممثلة في إدارة الرقابة الشاملة، 10 مستودعات للرخام والسيراميك في المنطقة الصناعية، لعدم التزامها بالاشتراطات البلدية.

وأوضح المتحدث باسم أمانة منطقة تبوك المهندس إبراهيم بن أحمد الغبان أن إدارة الرقابة الشاملة خلال جولاتها الرقابية ضبطت عدداً من المستودعات المخالفة للاشتراطات البلدية، المتمثلة في عدم الاهتمام بالنظافة أمام مواقع تلك المستودعات، الأمر الذي كان سبباً في تراكم كثير من مخلفات الرخام والسيراميك.

وبيَّن المهندس الغبان بأنه تم إغلاق 10 مستودعات مخالفة، وإلزامها بتنظيف جميع المخلفات المتراكمة في المواقع المقابلة لها. كما تم إلزام تلك المستودعات بالتعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة لتوفير حاويات تستوعب مخلفات الرخام والسيراميك، مع أخذ التعهدات اللازمة عليهم بعدم رمي المخلفات في غير المواقع المخصصة لها.