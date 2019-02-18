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كاتبة: رحلة ولي العهد سيكون لها ثمار يانعة في القريب العاجل

كاتبة: رحلة ولي العهد سيكون لها ثمار يانعة في القريب العاجل
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت الكاتبة هيلة المشوح أهمية الرحلة الخارجية التي يقوم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان هذه الأيام، والتي تستهدف عدة دول محورية في الشرق كالصين والهند وباكستان، مؤكدة أن الهند والصين دولتان عظيمتان لهما ثقلهما السياسي في المنطقة.

وأوضحت الكاتبة أن السعي في تعميق العلاقات بهما كان في أولويات جدول مهام سمو ولي العهد التي حتماً ستكون ذات ثمار يانعة في القريب العاجل، بما يخدم مصالح هذا الوطن العظيم ويوسع علاقاته وتحالفاته، لتظل المملكة قبلة العالم الدينية والاقتصادية والسياسية وذات المكانة الاستراتيجية الكبرى.

وأشارت في مقال لها بصحيفة “الرياض” إلى أنه وحتى منتصف القرن الماضي كانت زيارة الملك سعود بن عبدالعزيز إلى باكستان حدثاً تاريخياً وبعداً سياسياً رسخ العلاقات مع هذه الدولة ووضع أولى لبناتها لتتجذر فيما بعد بهذه المتانة التي نشهدها اليوم، وكانت خطوة ذات أهداف استراتيجية كبيرة نظراً لثقل باكستان سياسياً وعسكرياً وحاجتها آنذاك لاعتراف دولي بعد استقلالها فكانت المملكة في مقدمة الداعمين.

وبينت أن تلك الخطوة تلاها خطوة لا تقل أهمية بإنشاء مجلس لتنسيق العلاقات المشتركة في عهد الملك فيصل بن عبدالعزيز طيب الله ثراه، وفي منصف ثمانينات القرن ذاته تمت أكبر اتفاقية للشراكة العسكرية في المنطقة بين المملكة وباكستان لتستمر إلى يومنا هذا، حتى توجها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بزيارة هي الأخرى تاريخية وجغرافية ذات طابع سياسي أمني واقتصادي كبير سيعود بالكثير من التغيرات والإنجازات على كل المستويات خصوصاً العسكرية منها، بدأها بالتوقيع على سبع اتفاقيات استثمارية وتنموية في مجال توليد الطاقة والطاقة المتجددة والثروة المعدنية والبتروكيماويات وعدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في قطاعات متنوعة، بما فيها الأمن الداخلي.

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