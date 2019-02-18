اليمن.. مقتل 14 حوثياً وإصابة آخرين بمعارك حجة

تواصل – وكالات:

لقي 14 عنصرًا من مليشيات الحوثي حتفهم، وجُرح آخرون، إثر محاولة هجوم فاشلة، شنتها المليشيات أمس الاثنين في مديرية كشر بمحافظة حجة شمال غربي اليمن.

وأكدت مصادر ميدانية أن المقاومة الشعبية في جبهة حجور صدت هجومًا جديدًا، شنته المليشيات على تبة بني شهر شمال مديرية كشر، وكبَّدت المليشيات خسائر فادحة، وفقا لـ”العربية”.

وأسفر الهجوم الفاشل عن مقتل 14 عنصرًا من مليشيات الحوثي، وجَرْح عدد آخر منهم، وإعطاب طاقمين، واغتنام كمية من الأسلحة والذخائر التابعة لهم.

وأقدمت مليشيات الحوثي خلال الأيام الماضية على قطع جميع شبكات الاتصالات والإنترنت عن مديريات كشر وأفلح الشام وكحلان الشرف وقارة ووشحة في مسعى لعزل تلك المديريات عن العالم، والتعتيم على الانتهاكات والجرائم التي تقترفها بحق المدنيين من قصف متعمد لمساكنهم، ومنع دخول المواد الغذائية والأدوية للمناطق التي يطبقون حصارًا خانقًا عليها منذ أربعة أسابيع.