«مسن» يتحرش بموظفة في مستشفى القنفذة.. و«الصحة» تحقق

تواصل – فريق التحرير:

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الاثنين، مقطع فيديو لمسن يتحرش بإحدى منسوبات مستشفى القنفذة العام.

ويظهر المقطع طلب منسوبات المستشفى التصوير مع المسن نظراً لشهرته على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن المسن بعد التقاطهن للصور قام بحركة غير أخلاقية.

من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي لصحة القنفذة إبراهيم المتحمي، أن مدير الشؤون الصحية بالقنفذة الدكتور عبدالله الغروي، وجَّه إدارة المتابعة بصحة القنفذة بالتحقيق في المقطع الذي تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي بمستشفى القنفذة العام.

وشدد المتحمي على سرعة رفع نتائج التحقيق بصفة عاجلة جداً؛ ليتم بعد ذلك اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.