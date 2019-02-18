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عرعر.. الغرامة والتشهير بصاحب منشأة خالفت نظام مكافحة الغش

عرعر.. الغرامة والتشهير بصاحب منشأة خالفت نظام مكافحة الغش
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تواصل – فريق التحرير:

شهَّرت وزارة التجارة والاستثمار بصاحب منشأة، تختص بتجارة الجملة والتجزئة في الأجهزة الكهربائية والاتصالات بمدينة عرعر بالحدود الشمالية.

وجاء إجراء وزارة التجارة إثر تورط صاحب المنشأة بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري، وعدم الالتزام بشروط وضوابط تراخيص التخفيضات بإجراء تخفيضات تجارية دون الحصول على ترخيص.

ونشرت الوزارة مضمون الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بعرعر المتضمن فرض غرامة مالية، ونشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.

يُذكر أن الوزارة وفرت خدمة إصدار تراخيص التخفيضات للمنشآت التجارية إلكترونيّاً، وذلك في إطار حرصها واهتمامها بالتحقق من صحة التخفيضات، وضمان عدم وجود أي تلاعب أو تضليل للمستهلكين، والقضاء على العروض الوهمية كافةً.

وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها على مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري، واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين.

ودعت وزارة التجارة والاستثمار، عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات على الرقم (1900)، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

 

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