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مصادر: مبادرة القروض للعسكريين ترفع صفقات «سكني» بنسبة 31%

مصادر: مبادرة القروض للعسكريين ترفع صفقات «سكني» بنسبة 31%
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تواصل – الرياض:

أكَّدت مصادر مطلعة أن القروض العسكرية التي أطلقتها وزارة الإسكان ممثلة في صندوق التنمية العقارية، رفعت الصفقات العقارية بنسبة 31%، حيث ارتفعت من 9.3 مليار في نوفمبر الماضي إلى 13 ملياراً في ديسمبر 2018.

وبحسب المصادر؛ فإن وزارة الإسكان بعد أن أطلقت ممثلة في صندوق التنمية العقارية في شهر نوفمبر الماضي مبادرة القروض السكنية للعسكريين في الخدمة، ارتفعت الصفقات العقارية في الشهر التالي أي ديسمبر 2018 إلى 13 مليار ريال، بعد أن كانت 9.3 مليار ريال في شهر نوفمبر المنصرم؛ أي بارتفاع ما نسبته 30.7%.

ومع إطلاق مبادرة العسكريين انخفضت الصفقات التجارية بنحو 33%، حيث لامست في شهر نوفمبر 6 مليارات ريال، في حين لم تتجاوز في الشهر التالي ديسمبر 3.8 مليار ريال؛ وفقاً لـ”الوطن”.

يُذكر أن وزارة الإسكان، أعلنت في شهر نوفمبر الفائت عن مبادرة العسكريين، إنفاذاً للأمر الملكي الكريم بتخصيص مبلغ 21 بليون ريال للعسكريين في الخدمة؛ تقديراً من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد للجنود وكل من يسهر على حماية أمن الوطن والمواطن؛ وذلك بتمكينهم من تملك منازلهم وتحقيق الاستقرار لأسرهم من خلال تقديم قرض حسن بحد أقصى 140 ألف ريال، إضافة إلى تمويلهم عبر برنامج القرض العقاري من خلال الجهات التمويلية المشاركة.

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