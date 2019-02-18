قوات الاحتلال تغلق أبواب «الأقصى» وتعتقل المصلين

تواصل – وكالات:

أغلقت سلطات الاحتلال الصهيوني، اليوم الاثنين، جميع أبواب المسجد الأقصى في وجه المصلين الفلسطينيين بعد أن طردتهم من داخل باحاته.

وأوضحت مصادر فلسطينية أنه تم إغلاق أبواب المسجد بعد مواجهات بين مصلين فلسطينيين وشرطة الاحتلال التي اعتقلت 5 فلسطينيين بينهم سيدة واعتدت على عدد آخر بالضرب.

وجرت المواجهات بعد احتجاجات من مصلين فلسطينيين على إغلاق الاحتلال الصهيوني، باب “الرحمة” المؤدي للمسجد الأقصى بسلاسل حديدية منذ الليلة الماضية.

واعتبرت الهيئات الإسلامية إجراء الاحتلال المذكور “اعتداء سافر على جزء أصيل من المسجد الأقصى”، محذرة من أي مساس أو محاولة لتغيير الوضع القائم للمسجد أو جزء من أجزائه.

من جهتها، قالت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات: إن الاحتلال “يخرق كل القواعد والقوانين الدولية، ضاربة بعُرض الحائط جميع القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة، ومختلف المنظمات والهيئات الدولية حول مدينة القدس المحتلة”.

واتهمت الهيئة الكيان المحتل، بأنه يتبع “سياسة التهويد العمراني والاستيلاء على الأراضي التي شملت أراضي في القدس الشرقية، ومنع توسيع الأحياء الفلسطينية وتحويل مساحات واسعة منها إلى مناطق خضراء يحظر البناء فيها”.

وحذرت الهيئة من “مخططات الكيان الهيكلية التي تهدف إلى زيادة عدد السكان اليهود عبر التطور الإسكاني، فيما عملية شراء الأراضي تتم عن طريق الصندوق القومي، التي تعتبر مؤسسة (هيمنوتا) اليهودية المسؤولة عنها بشكل مباشر”.