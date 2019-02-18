وظيفة لحملة الدبلوم بمستشفى قوى الأمن بالرياض.. الشروط وموعد التقديم

تواصل – الرياض:

أعلن مستشفى قوى الأمن بمدينة الرياض، عبر موقعه الإلكتروني توفر وظيفة شاغرة لحملة الدبلوم في تخصص السجل الطبي أو إدارة المستشفيات؛ للعمل بمسمى (فني السجلات الطبية Medical Records Tech)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– فني السجلات الطبية (Medical Records Tech).

الشروط:

1 – درجة الدبلوم في تخصص السجل الطبي أو إدارة المستشفيات.

2 – يفضَّل وجود خبرة سابقة في المستشفيات.

موعد وطريقة التقديم: التقديم متاح الآن بدأ اليوم الاثنين بتاريخ 2019/02/18م، من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).