أسعار النفط ترتفع لأعلى مستوياتها خلال 3 أشهر

تواصل – وكالات:

ارتفعت أسعار النفط لأعلى مستوى لها منذ نوفمبر من العام الماضي؛ بدعم من خفض المعروض الذي تقوده أوبك، والعقوبات الأمريكية على إيران وفنزويلا، وآمال حل النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 38 سنتاً، بما يعادل 0.6% عن الإغلاق السابق، إلى 66.63 دولار للبرميل، وصعد برنت في وقت سابق إلى 66.78 دولار، مسجلاً أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2018.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 47 سنتاً، أو 0.9%، إلى 56.06 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى مستوياته منذ نوفمبر عند 56.13 دولار في وقت سابق اليوم.