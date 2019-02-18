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عناكب نفقت وتحجرت منذ 100 مليون عام.. لا تزال عيونها لامعة

عناكب نفقت وتحجرت منذ 100 مليون عام.. لا تزال عيونها لامعة
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تواصل – وكالات:

عثر باحثون على عناكب في هيئة غريبة، فعلى الرغم من نفوقها قبل نحو 100 مليون سنة؛ ما زالت عيونها تلمع بصورة مدهشة.

ووجد الباحثون العناكب العجيبة في إحدى الصخور بالمنطقة الجنوبية من كوريا الجنوبية، وهذا الأمر غير معتاد بحسب علماء الطبيعة، لأن العناكب لا تتحول إلى حفريات مع مرور الوقت بخلاف كائنات أخرى.

على الرغم من تحجر العناكب على الصخرة قبل ملايين السنوات؛ ما زالت الحشرات تعكس ضوءاً من العين، وهذا الأمر مثير للحيرة في الوسط العلمي.

ويوضح الأستاذ والباحث في جامعة كانساس، بول سيلدن، أن العناكب تعتمد في العادة على بنية العين العاكسة واللامعة حتى تستطيع الصيد في حالة الظلام، وأكد أن حالة كوريا الجنوبية هي الأولى من نوعها.

وبما أن هذه العناكب كانت في منطقة صخرية مظلمة؛ فإن عيونها الكبيرة تبدو أمراً مفهوماً بحسب الباحث سيلدن.

ولأن العناكب تم العثور عليها في صخرة إلى جانب سمك ومكونات البحرية؛ فإن العلماء يتساءلون أيضاً عن سبب وجود العناكب في الموقع ما دامت لا تدخل إلى الماء بشكل نهائي.

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