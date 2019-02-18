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«آيفون» أم «أندرويد».. ماذا يقول هاتفك الذكي عن شخصيتك؟
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تواصل – وكالات:

في الوقت الذي يعتبر فيه خبراء التكنولوجيا أن الجدل بشأن أفضلية هواتف “أبل” أو تلك التي تعمل بنظام “أندرويد” لن ينتهي أبداً، ربطت دراسة حديثة بين اختيار الهاتف الذكي وبعض الصفات الاجتماعية لحامله.

وبحسب الدراسة التي أعدتها هيئة “بيتر باي” البريطانية؛ فإن عشاق هواتف “أبل” يختلفون في عدد من الصفات عمن يستخدمون هواتف “أندرويد”، لا سيما فيما يخص العلاقات العائلية.

ووجدت الدراسة أن مستخدمي “آيفون” يكونون أكثر قرباً من العائلة، وكشفت الأرقام أنهم أكثر حرصاً بنسبة 18% على جعل الأقارب “قبل كل شيء” مقارنة بـمستخدمي “أندرويد”.

في المقابل، أظهرت الدراسة أن مستخدمي “أندرويد” أكثر عرضة بنسبة 18% لإقامة علاقات فاترة مع الوسط الاجتماعي؛ ذلك حسب النتائج التي نقلتها صحيفة “ميرور” البريطانية.

وأوردت الدراسة أن مستخدمي أجهزة “أندرويد” يكترثون بدرجة أقل بنسبة 6% إلى الانسجام مع المجتمع، مقارنة بـمستخدمي آيفون الذين يثمنون العلاقات الاجتماعية بدرجة أكبر.

ووصلت المنافسة بين مستخدمي هواتف “أبل” و”أندرويد” إلى درجة مثيرة، لا تقل شراسة عن المنافسة بين الشركات المصنعة ذاتها.

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