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تقنية جديدة تتعرف على هوية وعمر وبيانات ركاب سيارتك

تقنية جديدة تتعرف على هوية وعمر وبيانات ركاب سيارتك
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تواصل – وكالات:

قد يكون من الممتع تجربة ركوب سيارة شخص آخر لتجد نظاماً قادراً على التعرف عليك في عدة ثوانٍ، وتعديل مختلفة الأنظمة حسب تفضيلاتك؛ وهو ما تقوم شركة Eyesight Technologies المتخصصة في أنظمة الذكاء الاصطناعي بالعمل على تطويره حالياً كتقنية جديدة باسم CabinSense.

تقوم تقنية CabinSense بتحليل ومسح تفاصيل وجه أي راكب يجلس في السيارة لمعرفة هويته وعمره وجنسه، بل وحتى طوله وكتلته العضلية إضافةً للطريقة التي يجلس بها.

تقول الشركة: إن هذه المعلومات تساعد على توفير تجربة ركوب أكثر أماناً من خلال معرفة إذا ما كان الراكب يرتدي حزام الأمان ويجلس في وضع آمن، كما أن النظام قادر على إلغاء تفعيل الوسائد الهوائية في حالة وجود مقاعد أطفال أو أحد الركاب نائماً بالمقاعد الخلفية لتلافي الإصابات الناتجة عن أثر فتح الوسائد الهوائية، إضافة لإمكانية تغيير النظام لكل من درجات الحرارة ووضعية المقعد والموسيقى التي يتم تشغيلها من خلال ربط تفضيلات كل راكب بهويته على النظام.

هذا، وتشير الشركة لإمكانية استخدام النظام في سيارات التاكسي أو خدمات مشاركة السيارات المختلفة، حيث سيكون النظام قادراً على تنبيه السائق في حالة نسي الراكب هاتفه أو محفظته.

إضافةً للقدرة على معرفة إذا ما كان الراكب يقوم بالتدخين، أو أي نشاط آخر أثناء ركوبه؛ وهو ما يراه الكثيرون خرقاً لخصوصية الركاب.

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