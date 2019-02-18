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لعبة PUBG تدمر أسرة مستقرة.. هذا ما حدث

لعبة PUBG تدمر أسرة مستقرة.. هذا ما حدث
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تواصل – وكالات:

قبل شهر ، هجر رجل ماليزي زوجته الحامل أربعة أشهر وطفلهما، بسبب إدمانه على لعبة PUBG الحربية المتعددة اللاعبين، والتي تحظى بشعبية كبيرة للغاية على الإنترنت لما تنطوي عليه من الإثارة.

ووفقاً لتقرير نشره موقع “تلفزيون نيودلهي”، فإنه منذ أن تعرف الرجل على هذه اللعبة من قبل أشقائه ، بدأ في تطوير إدمان عليها، وأدى ذلك إلى مشاجرات متكررة مع زوجته.

وأصبح الرجل يواجه صعوبة كبيرة في الاستيقاظ باكراً في الصباح ، وأهمل عمله حيث اعتاد اللعب حتى وقت متأخر من الليل. وعندما كانت زوجته تناقش الأمر معه ، كان يتهمها بعدم دعمها له.

وقالت الزوجة في موقعها على الـ “فيسبوك”:”لقد مر شهر على هجر زوجي. لم يعد أمامنا أي خيار سوى دعم أنفسنا ذاتياً وتجاوز أي مشقة. وقبل أن يبدأ اللعب كانت شخصيته مريحة، لكن الأمر تفاقم بسرعة عندما بدأ يمارس اللعبة قبل 4 سنوات.

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