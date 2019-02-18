توضيح من «الكهرباء» حول تقديم الحوافز والإعفاءات للمشتركين

تواصل- وكالات:

نفت الشركة السعودية للكهرباء صحة ما يتم تداوله حول عزمها تقديم حوافز للمشتركين المنتظمين في السداد.

وقالت الشركة إن معلومة الحوافز والإعفاءات على المستحقات غير صحيحة، مبينة أنه في حال إقرار مقترحات أو برامج جديدة فستقوم بالإعلان عنها عبر قنواتها الرسمية المعروفة.

وأبانت أنها تسعى بشكل دؤوب إلى ابتكار وتطوير خدماتها وتقديم التسهيلات للمشتركين، سواء من خلال سرعة التجاوب مع احتياجاتهم أو التسهيل عليهم في الخدمات المقدمة، وأنها تعمل مع الجهات المعنية على توفير كل ما يضمن تقديم خدمة مميزة للمشتركين وصناعة كهرباء يعتمد عليها في المملكة.

وكانت مصادر قد ذكرت أن شركة الكهرباء تدرس تقديم حوافز لمشتركيها المنتظمين في السداد، تتمثل في الإعفاء من سداد فاتورة لشهر واحد، أو منحهم تخفيضاً في الفاتورة.