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ولي العهد يجتمع مع قائد الجيش ورئيس مجلس الشيوخ الباكستانيين

ولي العهد يجتمع مع قائد الجيش ورئيس مجلس الشيوخ الباكستانيين
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تواصل – واس:

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مقر إقامته بالعاصمة الباكستانية إسلام آباد اليوم، معالي قائد الجيش الباكستاني الفريق أول قمر جاويد باجو، يرافقه رئيس الاستخبارات الفريق عاصم منير.

وجرى خلال الاجتماع، بحث أوجه التعاون المستمر بين البلدين الشقيقين في المجالات الدفاعية، وفرص تعزيزه، بالإضافة إلى بحث المستجدات في المنطقة.

كما استقبل سموه، في مقر إقامته في العاصمة الباكستانية إسلام أباد اليوم، معالي رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني السيناتور محمد صادق سنجراني، يرافقه رؤساء الكُتل والجمعية وأعضاء المجلس.

وجرى خلال اللقاء، استعراض أوجه العلاقات الثنائية المتميزة بين المملكة وباكستان في مختلف المجالات.

وعبر معالي رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني خلال اللقاء، عن التقدير لما تحظى به العلاقات السعودية الباكستانية من اهتمام ودعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، والقيادة الباكستانية، والحرص على مواصلة تطويرها.

ونوه معاليه، باهتمام المملكة بكل ما من شأنه تعزيز العمل الإسلامي المشترك في مختلف المجالات، ودعمها الدائم لما يسهم في تطور التعاون الإسلامي.

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