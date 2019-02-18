تفادياً للنصب.. برنامج ذكي يكشف «الحسابات الوهمية»

تواصل – وكالات:

طور باحثون بجامعة “ووريك” البريطانية برنامج ذكاء اصطناعي لكشف الملفات الشخصية المزيفة والوهمية في مواقع وتطبيقات التعارف.

وأوضح الباحثون أن خوارزمية البرنامج “تُفكر مثل البشر” عند الشك في “البروفايل المزيف” على مواقع التعارف مثل تندر أو ماتش، لحماية المستخدمين من النصب والاحتيال.

وتقوم فكرة البرنامج على كشف العناصر المتكررة بين الملفات الشخصية التي قد تشير إلى أنها “مزيفة”، فعلى سبيل المثال الملفات المزيفة تتشارك نفس رقم الهاتف، أو عناوين بروتوكول الإنترنت، إضافةً إلى تضمين مادة مسروقة مثل صورة، أو سيرة ذاتية مستخدم آخر.

وفي أغلب الملفات المزيفة، تستخدم أنماط متشابهة لا تختلف عن اللغات المتكررة المنتشرة في رسائل البريد الإلكترونية غير المرغوب فيها، حسب ما ورد في صحيفة دايلي ميل البريطانية.

وخلص الباحثون إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي قد تكون أداة لتغيير قواعد اللعبة في كشف أي أنشطة مشبوهة، لتصبح حماية المستخدمين لمواقع أو تطبيقات التعارف أسرع وأسهل وأكثر فاعلية وتزيد ثقة المستخدمين فيها.