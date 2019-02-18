الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«المرور» توضح حقيقة مخالفة «شرب الشاي»

«المرور» توضح حقيقة مخالفة «شرب الشاي»

وزير الإعلام يكشف حقيقة شراء ولي العهد لنادي «مانشستر يونايتد»

وزير الإعلام يكشف حقيقة شراء ولي العهد لنادي «مانشستر يونايتد»

بشرى سارة.. 12 جهة حكومية تجهز «مفاجأة مرتقبة» للمواطنين

بشرى سارة.. 12 جهة حكومية تجهز «مفاجأة مرتقبة» للمواطنين

بحضور ولي العهد.. توقيع اتفاقيات مشتركة بين المملكة وباكستان بـ20 مليار دولار

بحضور ولي العهد.. توقيع اتفاقيات مشتركة بين المملكة وباكستان بـ20 مليار دولار

تفادياً للنصب.. برنامج ذكي يكشف «الحسابات الوهمية»

تفادياً للنصب.. برنامج ذكي يكشف «الحسابات الوهمية»
0

تواصل – وكالات:

طور باحثون بجامعة “ووريك” البريطانية برنامج ذكاء اصطناعي لكشف الملفات الشخصية المزيفة والوهمية في مواقع وتطبيقات التعارف.

وأوضح الباحثون أن خوارزمية البرنامج “تُفكر مثل البشر” عند الشك في “البروفايل المزيف” على مواقع التعارف مثل تندر أو ماتش، لحماية المستخدمين من النصب والاحتيال.

وتقوم فكرة البرنامج على كشف العناصر المتكررة بين الملفات الشخصية التي قد تشير إلى أنها “مزيفة”، فعلى سبيل المثال الملفات المزيفة تتشارك نفس رقم الهاتف، أو عناوين بروتوكول الإنترنت، إضافةً إلى تضمين مادة مسروقة مثل صورة، أو سيرة ذاتية مستخدم آخر.

وفي أغلب الملفات المزيفة، تستخدم أنماط متشابهة لا تختلف عن اللغات المتكررة المنتشرة في رسائل البريد الإلكترونية غير المرغوب فيها، حسب ما ورد في صحيفة دايلي ميل البريطانية.

وخلص الباحثون إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي قد تكون أداة لتغيير قواعد اللعبة في كشف أي أنشطة مشبوهة، لتصبح حماية المستخدمين لمواقع أو تطبيقات التعارف أسرع وأسهل وأكثر فاعلية وتزيد ثقة المستخدمين فيها.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

قانون السبعين
تدوينات حرة

قانون السبعين

المزيد
اسرق لنفسك لحظة مجنونة
مقالات

اسرق لنفسك لحظة مجنونة

المزيد
غزوات ذات المطاعم!
مقالات

غزوات ذات المطاعم!

المزيد
فتاة مانشستر
تدوينات حرة

فتاة مانشستر

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>