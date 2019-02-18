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دراسة: 80% من آباء وأمهات المصابين بإعاقة ينفصلون

دراسة: 80% من آباء وأمهات المصابين بإعاقة ينفصلون
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تواصل – متابعات:

كشف الرئيس التنفيذي لمركز «جينوم» للتقنية الحيوية والهندسة الوراثية، المهندس عبدالحميد الحاجي، نتائج دراسة بحثية تشير إلى أن 80% من آباء وأمهات الأشخاص المصابين بمرض مزمن أو إعاقة، ينتهي الأمر بأحد الزوجين إلى طلب الطلاق، مبينا أن الأمراض الوراثية تتسبب في وفاة 46% ممن هم دون الستين عاما في المملكة.

وقال الخبير المتخصص في الهندسة الطبية الحيوية إن نتائج الدراسات  تشير إلى أن 80% من آباء وأمهات الأشخاص المصابين بمرض مزمن أو إعاقة ينتهي الأمر بأحد الزوجين لطلب الطلاق، وذلك نظرا لعدم القدرة على تحمل الضغوط الناشئة عن المرض، سواء كانت اجتماعية أو مادية.

وأكد وفقا لـ”عكاظ”  أن ذلك يكشف أهمية إجراء الفحوصات الوراثية للخريطة البشرية لكشف الأمراض الوراثية وفك الشفرة الوراثية لـ20 ألف جين، موضحا أن هذه الفحوصات باتت سهلة ومنخفضة التكلفة، حيث لا تتجاوز قيمتها 3 آلاف ريال.

وأوضح الحاجي أن 65% من أسباب الموت عند السعوديين تعود لأسباب غير طبيعية ولا تتعلق بأمراض الشيخوخة والتقدم في العمر، حيث إنها تحدث تحت سن 60 عاما، وهم موزعون على التالي (46.4% أسباب مرضية وراثية، 18.6 % بسبب حوادث السيارات).

وأشار إلى أن نسبة وفيات الشيخوخة والتقدم في العمر لا تتجاوز 17.9%، موضحا أن الأرقام الإحصائية في الدول المتقدمة تشير إلى أن 90% يموتون بعد سن الـ70 عاما، مستعرضا أكثر الأمراض شيوعا في المملكة، وهي: أمراض التخلف العقلي، واعتلالات الشبكية الوراثية «أمراض العمى الوراثي»، والصم والبكم، والأمراض الاستقلابية، وأمراض الدم الوراثية.

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