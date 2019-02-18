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إليك سر ضبط نسبة السكر بالدم

إليك سر ضبط نسبة السكر بالدم
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تواصل – وكالات:

أكّدت نتائج دراسة جديدة أن تقليل أكل المنتجات الغذائية الحيوانية كاللحوم والألبان من أفضل طرق الوقاية من السكري، وأنه طريقة فعّالة لتقليل الاعتماد على أدوية السكري بالنسبة للمصابين بالمرض.

وتمتاز الدراسة التي نشرتها مجلة “بي إم جي” الطبية بأنها اعتمدت على بيانات 11 دراسة سابقة، قام الباحثون في معظمها بمراقبة المشاركين في الدراسة لمدة تزيد عن 6 أشهر، وتم اختيار المشاركين بطريقة عشوائية.

وقد وجدت نتائج الدراسة أن النظام الغذائي النباتي الذي يختلط بتناول القليل من الأطعمة ذات الأصل الحيواني هو الحل الأفضل للوقاية من السكري. وتبين أن الفائدة تعود على مجموعة أخرى من المشاكل مثل ضغط الدم والكولسترول.

ويؤدي الاعتماد بشكل أساسي على بروتين البقوليات الغني بالألياف إلى تقليل الحاجة إلى أدوية السكري، وبط نسبة السكر بالدم بالنسبة لمن لديهم خطر الإصابة ولم يتطوّر المرض بعد.

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