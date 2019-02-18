توقعات بأمطار على 8 مناطق.. تعرف على طقس اليوم في منطقتك

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تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مناطق تبوك، الجوف، والحدود الشمالية تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية وحائل، وسماء غائمة جزئيًا إلى غائمة مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان ، عسير ، والباحة.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من المرتفعات جنوب غرب وغرب المملكة تمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

و أورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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