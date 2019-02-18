«الخدمة المدنية»: اللائحة منحت الوزراء صلاحيات بشأن الوظائف والترقيات (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

أكد عادل اليوسف، وكيل وزارة الخدمة المدنية المساعد للأنظمة واللوائح التنفيذية، أن اللائحة منحت صلاحيات واسعة للوزراء للإعلان عما يحتاجون من وظائف.

وتابع “اليوسف” خلال استضافته في برنامج “يا هلا” الذي يذاع على قناة “روتانا خليجية”: “سمحت لهم اللائحة باختيار معايير (الترقيات) والمفاضلة بين الموظفين، واعتمدت (الترقية الاستثنائية) لرفع الموظف درجتين أعلى”.

 

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