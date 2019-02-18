طقس الاثنين.. توقعات بهطول أمطار رعدية على 8 مناطق

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس خلال اليوم الاثنين، تكون السحب الرعدية الممطرة على عدة مناطق – بمشيئة الله-.

وتشمل الحالة الجوية مناطق تبوك، والجوف، والحدود الشمالية تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية وحائل، وسماء غائمة جزئيا إلى غائمة مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة.

كما توقعت الأرصاد، نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من المرتفعات جنوب غرب وغرب المملكة تمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض.