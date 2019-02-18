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الإطاحة بشخص أحرق جهاز «ساهر» في ينبع (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

أطاحت دوريات الأمن بمحافظة ينبع، في المدينة المنورة، بأحد الأشخاص بعد إقدامه على حرق جهاز للرصد الآلي فَجْر أمس الأحد بطريق الشمال بالمحافظة، وتم تحويله للشرطة التي فتحت تحقيقًا في الحادثة.

وكانت الجهات المعنية -ممثلة بدوريات الأمن- قد باشرت أثناء عملها المعتاد حادثة حريق بأحد صناديق نظام الرصد الآلي بطريق الشمال بالمحافظة بعد أن قام شخص مشتبه به بإضرام النار في الصندوق بعد سكبه البنزين على الجهاز؛ فتم القبض عليه من قِبل دوريات الأمن بعد تعرُّضه لحروق في يديه.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وتسليم الشخص للجهات ذات الاختصاص بالمحافظة للتحقيق معه في الحادثة.

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