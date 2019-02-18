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توقعات «الأرصاد».. ضباب كثيف وانخفاض الحرارة وتساقط ثلوج على 5 مناطق

توقعات «الأرصاد».. ضباب كثيف وانخفاض الحرارة وتساقط ثلوج على 5 مناطق
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة بين متقدمة وعادية حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة بمناطق عسير ومكة المكرمة والباحة وتبوك ونجران.

وأوضحت الهيئة في تنبيه متقدم لمنطقة عسير أنها تشهد ضباباً كثيفاً، يؤدي إلى شبه انعدام للرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها وخميس مشيط والنماص رجال ألمع وبارق والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ12.00 في منتصف ليل الأحد، وتستمر حتى الساعة الـ10.00 من صباح الاثنين.

وأصدرت تنبيهاً متقدماً لمنطقة مكة المكرمة بأنها تشهد ضباباً كثيفاً، يؤدي إلى شبه انعدام للرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الشفا والهدا والطائف، خاصة مرتفعات المنطقة، وتبدأ الساعة الـ12.00 في منتصف ليل الأحد، وتستمر حتى الساعة الـ10.00 من صباح الاثنين.

وكذلك تشهد منطقة الباحة ضباباً كثيفاً، يؤدي إلى شبه انعدام للرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والمدق وبلجرشي وبني حسن، خاصة مرتفعات المنطقة، وتبدأ الساعة الـ12.00 في منتصف ليل الأحد، وتستمر حتى الساعة الـ10.00 من صباح الاثنين.

ونبَّهت منطقة تبوك بأنها تشهد انخفاضاً ملموساً بدرجات الحرارة. وتشمل الحالة تبوك وتيماء وحالة عمار، والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ12.00 في منتصف ليل الأحد، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الاثنين.

وفي تنبيه آخر لمنطقة تبوك ذكرت الأرصاد أن المنطقة تشهد فرصة تساقط الثلوج، خاصة على مرتفعات المنطقة. وتبدأ الحالة الساعة الـ02.00 من صباح الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الاثنين.

وأصدرت الهيئة تنبيهاً سابقاً لمنطقة عسير، أشارت فيه إلى أنها تشهد تدنياً في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب. وتشمل الحالة أبها وخميس مشيط والنماص ورجال ألمع وبارق والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ23.00 من مساء الأحد، وتستمر حتى الساعة الـ10.00 من صباح الاثنين.

كما نبهت منطقة الباحة بأنها تشهد تدنياً في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب. وتشمل الحالة الباحة والمدق وبلجرشي وبني حسن والعقيق والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ23.00 من مساء الأحد، وتستمر حتى الساعة الـ10.00 من صباح الاثنين.

وفيما يخص منطقة مكة المكرمة، نبهت الأرصاد أنها تشهد تدنياً في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب.

وتشمل الحالة الشفا والهدا والطائف والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ23.00 في مساء الأحد، وتستمر حتى الساعة الـ10.00 من صباح الاثنين.

وأصدرت “الأرصاد” تنبيهاً لمنطقة نجران في وقت سابق بأنها تشهد تدنياً في مدى الرؤية بسبب الغبار. وتشمل الحالة شرورة وخرخير ونجران والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ17.00 من مساء الأحد، وتستمر حتى الرابعة من فَجْر الاثنين.

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