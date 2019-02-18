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تحديث جديد لـ«خرائط جوجل» يوفر حذف سجل الأماكن تلقائياً

تحديث جديد لـ«خرائط جوجل» يوفر حذف سجل الأماكن تلقائياً
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تواصل – وكالات:

كشف تقرير جديد أن التحديث المقبل لخرائط جوجل سيوفر للمستخدمين قدرة التطبيق على حذف سجل الأماكن على أساس دوري بشكل تلقائي.

ووفقاً لما نشره موقع (9to5google) الأمريكي ففي الوقت الراهن توفر خدمة خرائط جوجل للمستخدمين خياراً يتيح حذف سجل مواقعهم، لكن رغم ذلك فهذه العملية تتم بشكل يدوي؛ لأنه يتم الوصول إلى هذه الميزة من خلال الإعدادات؛ الأمر الذي يجعلها غير واضحة لكل المستخدمين.

إلا أن التقرير الحديث أشار إلى أنه بعد تفكيك ملف APK الخاص بتطبيق Google Maps لمنصة الأندرويد تبين أنه سيتم تضمين ميزة جديدة في النسخة القادمة من تطبيق Google Maps تعمل على حذف سجل الأماكن تلقائياً.

وحتى الآن لا توجد الكثير من المعلومات عن هذه الميزة، ولكن الأدلة التي تم رصدها داخل ملف APK تشير إلى أنها ستكون تلقائية بحيث ستؤدي إلى “حذف” سجل الأماكن لحساب معين على جوجل.

ومع ذلك لم يتم ذكر عدد المرات التي ستتم فيها عملية الحذف، ولكن يبدو أن المستخدمين سيكونون قادرين على التحكم في مقدار سجل الأماكن الذي يريدون الاحتفاظ به والمقدار الذي يريدون حذفه.

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