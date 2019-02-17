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الديوان الملكي: ولي العهد يغادر المملكة إلى 3 دول

الديوان الملكي: ولي العهد يغادر المملكة إلى 3 دول
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تواصل – واس:

صدر اليوم عن الديوان الملكي البيان التالي:

“بيان من الديوان الملكي”

بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ وانطلاقاً من حرص مقامه الكريم على التواصل وتعزيز العلاقات بين المملكة والدول الشقيقة والصديقة في المجالات كافة ، واستجابة للدعوات المقدمة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ فقد غادر سموه هذا اليوم الأحد 12 / 6 / 1440هـ الموافق 17 / 2 / 2019م لزيارة كل من : ( جمهورية باكستان الإسلامية ، وجمهورية الهند ، وجمهورية الصين الشعبية ) ، يلتقي سموه خلالها بقادتها وعدد من المسؤولين فيها لبحث العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حفظ الله سموه في سفره وإقامته.

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